Дівчина Софія освідчилася Клопотенку через додаток "Дія". На скриншоті, який опублікував Євген, написано, що пропозиція руки й серця дійсна протягом 14 днів.

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У "Дії" зазначено, що Софія хоче бути з Євгеном "в радості, здоров'ї та багатстві в законному шлюбі". У відомого шеф-кухаря до того ж запитали, чи приймає він таку пропозицію.

Вже можна робити пропозицію онлайн, ви знали? Мені ось сьогодні зробили,

– поділився Клопотенко.

Євгенові Клопотенку освідчилися / Скриншот з інстаграму кулінара

Попри це, шанувальники так і не дізналися, хто ж ця таємнича Софія, яка хоче вийти заміж за Євгена Клопотенка. Шеф-кухар також не повідомив, чи прийняв таку неочікувану пропозицію від дівчини.

Як зробити пропозицію в "Дії"