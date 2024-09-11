Дівчина Софія освідчилася Клопотенку через додаток "Дія". На скриншоті, який опублікував Євген, написано, що пропозиція руки й серця дійсна протягом 14 днів.
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У "Дії" зазначено, що Софія хоче бути з Євгеном "в радості, здоров'ї та багатстві в законному шлюбі". У відомого шеф-кухаря до того ж запитали, чи приймає він таку пропозицію.
Вже можна робити пропозицію онлайн, ви знали? Мені ось сьогодні зробили,
– поділився Клопотенко.
Євгенові Клопотенку освідчилися / Скриншот з інстаграму кулінара
Попри це, шанувальники так і не дізналися, хто ж ця таємнича Софія, яка хоче вийти заміж за Євгена Клопотенка. Шеф-кухар також не повідомив, чи прийняв таку неочікувану пропозицію від дівчини.
Як зробити пропозицію в "Дії"
- Нещодавно у додатку "Дія" з'явилася можливість освідчуватися. Тепер люди можуть робити пропозицію руки й серця своїм коханим онлайн.
- Потрібно просто вибрати "Шлюб онлайн", далі – "Зробити пропозицію", а потім надіслати запит людині, з якою хочете одружитися. Після цього лише слід дочекатися на її відповідь.