Днями Йолка, слідом за іншими зрадниками, увірвалася в Threads. Проте зустріли її не надто привітно. У коментарі прийшли українці, які розкритикували співачку за зрадницьку позицію.

Не пропустіть У Литві скасували концерти ексучасника Modern Talking, який є прихильником Росії

Йолка створює нову гілку. Сумували за моїм блискучим почуттям гумору? Розповідайте, як тут у вас це працює,

– йдеться у першому дописі зрадниці.

Йолка зареєструвалась у Threads / Скриншот зі сторінки співачки

У коментарях під дописом українці пишуть, що раніше Йолка говорила, що ніколи не житиме в Росії, проте згодом змінила свою позицію. Також користувачі нагадують співачці, що Росія розв'язала війну проти її Батьківщини, а на податки, які вона сплачує в російський бюджет, закуповують ракети та дрони, які окупанти запускають по Україні.

"Лізо, пам'ятаєш, як ми в Одесі після відбіркового пили в барі на Катерининській і ти клялася, що в житті не будеш в Росії жити і все російське тобі чуже? І Путін – х*йло, і таке інше. Усього якихось 15 років минуло і дивись, як ти перевзулась".

"Розказуємо, як тут працює. Що по війні, яку Росія почала проти твоєї Батьківщини? Є що сказати?", – запитав у Йолки народний депутат України Роман Грищук.

"Твої податки в сусідній дім влетіли. Сподіваюсь, спати ти будеш не дуже".

"Не скучали. За запроданцями суму ніякого нема".

"Як живеться у Росії? Коли країна, яку ти обрала, вбиває твоїх земляків".

Водночас росіяни радіють появі Йолки у Threads.

Коментарі під дописом Йолки / Скриншоти з Threads

Пізніше Йолка відреагувала на коментарі під своїм першим дописом у Threads:

Мій перший день у Threads: "Ми тебе обожнюємо, гори ти в пеклі". Загалом нічого нового. Не проклинаю вас у відповідь, якщо у вас у стрічці милий песик чи котик,

– написала співачка.

Йолка відреагувала на коментарі у Threads / Скриншот зі сторінки співачки

