Днями Йолка, слідом за іншими зрадниками, увірвалася в Threads. Проте зустріли її не надто привітно. У коментарі прийшли українці, які розкритикували співачку за зрадницьку позицію.
Не пропустіть У Литві скасували концерти ексучасника Modern Talking, який є прихильником Росії
Йолка створює нову гілку. Сумували за моїм блискучим почуттям гумору? Розповідайте, як тут у вас це працює,
– йдеться у першому дописі зрадниці.
Йолка зареєструвалась у Threads / Скриншот зі сторінки співачки
У коментарях під дописом українці пишуть, що раніше Йолка говорила, що ніколи не житиме в Росії, проте згодом змінила свою позицію. Також користувачі нагадують співачці, що Росія розв'язала війну проти її Батьківщини, а на податки, які вона сплачує в російський бюджет, закуповують ракети та дрони, які окупанти запускають по Україні.
- "Лізо, пам'ятаєш, як ми в Одесі після відбіркового пили в барі на Катерининській і ти клялася, що в житті не будеш в Росії жити і все російське тобі чуже? І Путін – х*йло, і таке інше. Усього якихось 15 років минуло і дивись, як ти перевзулась".
- "Розказуємо, як тут працює. Що по війні, яку Росія почала проти твоєї Батьківщини? Є що сказати?", – запитав у Йолки народний депутат України Роман Грищук.
- "Твої податки в сусідній дім влетіли. Сподіваюсь, спати ти будеш не дуже".
- "Не скучали. За запроданцями суму ніякого нема".
- "Як живеться у Росії? Коли країна, яку ти обрала, вбиває твоїх земляків".
Водночас росіяни радіють появі Йолки у Threads.
Коментарі під дописом Йолки / Скриншоти з Threads
Пізніше Йолка відреагувала на коментарі під своїм першим дописом у Threads:
Мій перший день у Threads: "Ми тебе обожнюємо, гори ти в пеклі". Загалом нічого нового. Не проклинаю вас у відповідь, якщо у вас у стрічці милий песик чи котик,
– написала співачка.
Йолка відреагувала на коментарі у Threads / Скриншот зі сторінки співачки
Що відомо про позицію Йолки?
Йолка не засудила російську агресію проти України навіть після початку повномасштабного вторгнення. Вона залишилась жити у Росії та продовжила замовчувати війну.
У 2017 році Йолка назвала Москву своїм домом. "Мені тут дуже добре. Мене так лякали 15 років тому, що Москва мене не прийме. Але за 15 років я обросла справжнісінькою родиною. Як мені тут може бути погано? Це ж місто моєї реалізації. Тут мене назвали співачкою, і тут я все ще у процесі втілення своєї найголовнішої мрії у житті", – говорила вона.
У січні 2026 року російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що Йолка отримала російський паспорт. Раніше в співачки нібито виникли проблеми з бізнесом у Росії через український паспорт.