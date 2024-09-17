Насправді повне прізвище дівчини – Вербинець і родом вона з Івано-Франківська, де і починала шлях до блогерства. Колись її родзинкою було руде волосся, але сьогодні вона робить ставку на інший тип контенту. Хто став обранцем Юлії, які скандали могли погубити її кар'єру та де вона зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

Може зацікавити Як зараз живе Анна Алхім – найскандальніша блогерка України, яку занесли до бази "Миротворець"

Блогерство та заробіток

Спершу контент юної блогерки базувався на темі розваг і лайфстайлу. Вона ділилась буденним життям, брала участь у різних зніманнях, а її руде волосся стало справжньою родзинкою.

Юлія Верба / Фото Pinterest

Хтось може пам'ятати, що дівчина іноді знімалась у розважальних роликах. До прикладу, цього року, на День святого Валентина, Вербинець і блогер Варварук презентували відео під назвою "Валентинка", однак аудиторія не високо оцінила їхні старання, зазначивши, що раніше було краще.

Валентинка – SILIRADA: дивіться відео онлайн

Згодом дівчина почала дорослішати та змінювати як зовнішній вигляд, так і стиль життя. У її соцмережах появились відверті фото та дуже велика кількість реклами, яка допомогла заробити чималі статки.

Загалом дівчина має чимало нерухомості та дорогих речей.

Верба має 3 трикімнатні квартири, вартістю від 70 до 220 тисяч доларів;

дві машини, одну з яких купила ще у 2015 році. Вартість автівок теж варіюється від 50 до 200 тисяч доларів;

має криптовалютний рахунок. На ньому зберігається 20 тисяч доларів;

найдорожчими речами в її колекції є – каблучка від бренду Bvlgari, сумка Hermes і годинник Rolex. Ціна аксесуарів приблизно складає 65 тисяч доларів;

також вона є власницею закладів "The shark burger".

У блозі продовжує ділитись власним життям, часто робить фотосесії, а також веде канал у телеграмі й тіктоці.

Особисте життя

Тривалий час Юлія зустрічалась із блогером Денисом Притулою, однак у 2023 році пара остаточно розірвала стосунки. Екскоханий робив дівчині чимало дорогих подарунків, серед яких – браслет Cartier вартістю приблизно 5-7 тисяч доларів.

Юлія Верба та Денис Притула / Фото з соцмереж

У липні того ж року блогерка опублікувала фото з новим коханим, але приховувала обличчя. Осінню чоловік зробив їй пропозицію, а вона, своєю чергою, відповіла "ТАК".

Юлії Вербі зробили пропозицію / Фото з інстаграму блогерки

Згодом вдалось дізнатись, кого Верба так старанно приховувала від аудиторії. Її коханий – Костянтин Золотухін. У відкритих джерелах зазначено, що він розлучився у травні 2021 року. Також стало відомо, що у чоловіка є донька від першого шлюбу.

За даними інсайдерів, наречений Верби сидів у СІЗО. Йому висунули звинувачення у шахрайстві за те, що він нібито займався продажем фальшивої техніки замість справжньої продукції Apple.

Сьогодні пара очікує на поповнення. З дня на день Юля має народити дівчинку. Блогерка поділилась, що дитина вже вагою майже 4 кілограми, тому вона уявляє, "як їй весело буде родити".

Пара також влаштовувала масштабний гендер-паті, щоб дізнатись про стать дитини. До слова, вони так і не одружились, адже, за словами Верби, хочуть відгуляти гарне й гучне весілля до ранку, а в умовах війни таку подію реалізувати не вдасться.

Скандали

У грудні 2020 році Юля стала спонсоркою розіграшу автівки, де організатором був російський блогер, який публічно підтримував Рамзана Кадирова та диктатора Володимира Путіна.

Під час повномасштабної війни Верба рекламувала людей, які мали відношення до російського бізнесу.

А після удару по дитячій лікарні "Охматдит", блогерка сказала, що "світ нічого не робить", коли бачить як гинуть невинні люди й діти, а "нашу країну обкрадає наша ж влада".

Юлія Верба висловилась про обстріл "Охматдиту" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Її звинуватили у розпалюванні ворожнечі та поширенні проросійських наративів. Верба вирішила не мовчати на звинувачення та заявила, що не підтримує Росію, а Україні бажає тільки найкращого.

"Я написала два речення своєї думки, і це сприйняли за ІПСО... Наш час – це час єднатися, а не шукати ворогів серед своїх, коли я дійсно нічого поганого не сказала і не зробила. Це вже просто маніпуляція якась… Я тут пишу свої думки, які, прошу зауважити, не несуть загрози нашій державі й, здається, у нашій країні є право на власну думку. Якщо вам моя думка не сподобалася – відпишіться. Ніхто насильно вас тут не тримає. Стежте за відповідними діячами, а не за мною", – написала інфлюенсерка.

Де зараз і чим займається Юлія Верба

Сьогодні Верба подовжує жити та працювати в Україні. Час від часу їздить з подругами за кордон на відпочинок, але зараз готується до народження малюка.

До слова, Юлю неодноразово критикували за те, що вона має велику аудиторією, але ніяк її не використовує для того, щоб залучити до допомоги армії. Після цього вона раптово опублікувала допис, що придбала чотири позашляховики, які використовуватимуть для евакуації.

Верба придбала автівки для ЗСУ / Фото з інстаграму блогерки

Вона самостійно поїхала на південну лінію фронту, щоб передати автівки захисникам. А пізніше навіть організувала збір. Інфлюєнсерка також сказала, що донатить на ЗСУ, але не ділиться цією інформацією публічно.

Попри різні нюанси блогерка продовжує отримувати чималу підтримку від своєї аудиторії та будує особисте життя під прицілом публічності.