Річ у тім, що днями Юріна заспівала в дуеті зі Златою Огнєвіч пісню "Меланка". Видання УНІАН написало про це новину, а у заголовку вказало, що Юлія "співачка з Росії", пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм.

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Юлія Юріна зазначила, що її "вибісив" такий заголовок. Вона наголосила, що ніколи не була співачкою з Росії. Свою кар'єру артистка будувала й продовжує будувати в Україні.

Словами "співачка із Росії" ви мене проти моєї волі відносите до російської культури, частиною якої я не являлася і бажання являтися не маю,

– висловилася Юріна.

Співачка вкотре нагадала, що її шлях до отримання українського громадянства довгий і важкий та "ніяк не рухається вже котрий рік". Зазначимо, що Юлія Юріна народилася у Росії у Краснодарському краї, в Анапі (Кубань).

Я з трьох років співала українських пісень, була єдиною представницею на відборі Євробачення у 2019, яка пройшла у фінал з україномовною піснею в складі гурту YUKO, просувала традиційні українські пісні та продовжую це робити у своїй творчості, і мене щиро обурює те, що ви мене називаєте співачкою з РФ,

– поділилася Юлія Юріна.

Юлія Юріна прокоментувала статтю УНІАН / Скриншот з інстаграму

Артистка також звернулася до авторки цієї новини та зауважила, що хотіла б отримати від неї пояснення. Юріна підкреслила, що журналістка зробила клікабельний заголовок та присвятила текст її паспорту, але навіть не вказала, яку пісню вона виконувала зі Златою Огнєвіч.

Ми ж прекрасно розуміємо, що багато людей не читають статті, а роблять висновки з заголовків. Ви могли написати про творчість або про кількість грошей, які були зібрані на цьому концерті для ЗСУ, натомість це вийшла дешева, абсолютно перекручена спроба поставити пляму на наших репутаціях,

– написала артистка.

Юлія Юріна додала, що завжди була і буде українською співачкою.

Те, що бюрократичні обставини в країні не дають мені повноцінної можливості бути й у правовому полі українкою, – не підвладні мені сили,

– наголосила Юлія.

Юлія Юріна висловилася про отримання українського громадянства

Згодом Юріна вийшла до шанувальників у сторіс. Співачка подякувала своїй аудиторії за підтримку і розповіла, що у її житті питання громадянства підіймається майже щодня. Вона багато всього робить, аби його отримати.

Два місяці тому ми йшли прощатися з українським героєм – Андрієм Романюком на Майдан Незалежності. І за годину до того я якраз подавала заяву в Міністерство внутрішніх справ, щоб вирахували з 2012 року мій безперервний стан перебування в Україні, що я знаходжуся тут, і це може бути підставою для подання на отримання українського громадянства. Чи була у мене відповідь? Досі немає. І це питання не до мене,

– поділилася Юлія Юріна.

Юлія Юріна про отримання українського громадянства: дивіться відео

Артистка розповіла, що писала Міністерству культури України та отримала від них "проміжкову відповідь". Однак вона не зрозуміла, чи варто надалі очікувати на позитивний відгук. Юріна зізналася, що важко це переживає, але отримує підтримку від чоловіка, команди та близьких людей.