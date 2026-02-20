Цього разу на заяви Верби відреагувала Софія Стужук. Свою позицію вона висловила в Threads. Стужук опублікувала кілька дописів, у яких розкритикувала висловлювання Верби.
Вона заявила, що обурена образами на свою адресу, і, на її думку, Юлі "правда ріже очі".
Той момент, коли твій ментальний розвиток на рівні 13-річної дитини, здатної лише на образи та прикривання воєнною ситуацією. Факт нульового відношення до спорту і дисципліни все одно залишається фактом,
– написала Софія.
Також блогерка відреагувала на слова Верби про те, що їй нібито не вдалося заробити грошей у Росії, тому вона намагається повернутися в український інформаційний простір.
Окрім грошей і матеріальних цінностей в житті існують ще інші. Наприклад, чесність та нелюбов до обману,
– написала Стужук.
Що до цього про Стужук писала Юля Верба?
- Юля Верба заявила, що Софія Стужук заздрить їй через популярність, оскільки раніше сама була впливовою в українському блогерському просторі.
- Після початку повномасштабного вторгнення, на думку Юлії, Софія зробила ставку на російську аудиторію, але "там ніхто на неї не звернув уваги".
- Зауважимо, що Софія Стужук зараз мешкає за кордоном. Вона переїхала до Таїланду, продовжуючи вести свій блог російською. Її риторику щодо війни в Україні більшість вважають нейтральною та узагальненою, а сама Стужук в одному з інтерв'ю заявляла, що позиція "за мир" для неї – також позиція.