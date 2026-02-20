Цього разу на заяви Верби відреагувала Софія Стужук. Свою позицію вона висловила в Threads. Стужук опублікувала кілька дописів, у яких розкритикувала висловлювання Верби.

Вона заявила, що обурена образами на свою адресу, і, на її думку, Юлі "правда ріже очі".

Той момент, коли твій ментальний розвиток на рівні 13-річної дитини, здатної лише на образи та прикривання воєнною ситуацією. Факт нульового відношення до спорту і дисципліни все одно залишається фактом,

– написала Софія.

Також блогерка відреагувала на слова Верби про те, що їй нібито не вдалося заробити грошей у Росії, тому вона намагається повернутися в український інформаційний простір.

Окрім грошей і матеріальних цінностей в житті існують ще інші. Наприклад, чесність та нелюбов до обману,

– написала Стужук.

Софія Стужук відреагувала на критику від Юлі Верби / Скриншоти з Threads

Що до цього про Стужук писала Юля Верба?