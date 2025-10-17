Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Савранського.
Юрій Савранський поділився фото, на якому він сидить у кріслі, одягнений у чорні штани, білу сорочку, майку, і тримає в руках стакан. Між ногами підприємця можна побачити жіночу ногу у білих босоніжках.
Юрій Савранський / Фото з інстаграму підприємця
Одна з користувачок припустила, що це нога Наталки Денисенко. Жінка стверджує, що на інстаграм-сторінці акторки є відео, в якому вона з'явилась у таких же босоніжках.
Вас навіть не турбує той факт, що Наталка за кордоном на зйомках. Але ж ср*ч в коментарях зробити – то святе,
– відповів Савранський.
Водночас користувачі зазначають, що світлина могла бути зроблена раніше.
У мережі припустили, що на фото нога Денисенко / Скриншот з інстаграму Савранського
Зауважимо! Нещодавно в коментарі проєкту "Ближче до зірок" від телеканалу ТЕТ Наталка Денисенко відмовилась коментувати чутки про новий роман, лише зазначила, що зіткнулась з хвилею хейту.
Чому з'явились чутки про роман Наталки Денисенко та Юрія Савранського?
Нагадаємо, що Андрій Федінчик, колишній чоловік Наталки Денисенко, звинуватив її у зраді з Юрієм Савранським. Акторка ж заявила, що того "іноді накриває", адже розлучення є болісним для обох.
Також Савранський знявся у рекламній компанії ювелірного бренду Денисенко UNA.
Згодом Наталку та Юрія сфотографували в одному із закладів Києва. Вони обіймалися.
Крім того, Савранський подав на розлучення з дружиною Марленою, з якою виховує двох дітей.