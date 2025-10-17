Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Савранського.

Юрій Савранський поділився фото, на якому він сидить у кріслі, одягнений у чорні штани, білу сорочку, майку, і тримає в руках стакан. Між ногами підприємця можна побачити жіночу ногу у білих босоніжках.

Юрій Савранський / Фото з інстаграму підприємця

Одна з користувачок припустила, що це нога Наталки Денисенко. Жінка стверджує, що на інстаграм-сторінці акторки є відео, в якому вона з'явилась у таких же босоніжках.

Вас навіть не турбує той факт, що Наталка за кордоном на зйомках. Але ж ср*ч в коментарях зробити – то святе,

– відповів Савранський.

Водночас користувачі зазначають, що світлина могла бути зроблена раніше.

У мережі припустили, що на фото нога Денисенко / Скриншот з інстаграму Савранського

Зауважимо! Нещодавно в коментарі проєкту "Ближче до зірок" від телеканалу ТЕТ Наталка Денисенко відмовилась коментувати чутки про новий роман, лише зазначила, що зіткнулась з хвилею хейту.

Чому з'явились чутки про роман Наталки Денисенко та Юрія Савранського?