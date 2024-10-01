В інтерв'ю Show 24 Женя Галич пригадав свої перші дні в армії – це був березень 2022 року. Тоді їм видали "те, що було схоже на форму" та автомати.

До слова Сильна бригада, – Віталій Козловський розсекретив, де служить, та які обов'язки виконує

Отримали важкі-важкі броніки й каски. Форма на той момент називалася "Дубок". Ті, хто служать, я думаю, зрозуміють. Це все не здавалося чимось сучасним, тим, з чим можна воювати. Тому ми збирали забезпечення з допомогою волонтерів і мого медійного обличчя,

– пригадав лідер O.Torvald.

Женя Галич розповів, що з часом вдалось придбати 20 комплектів форми, потім автівку, а за нею інше матеріально-технічне забезпечення.

"Так, було сильне фізичне навантаження. Але більше було страшно, ніж складно. Страх перед невідомістю: що буде завтра? Ми чули вибухи регулярно, це ж було все недалеко від нас. Тому було страшнувато", – додав рокер.

Женя Галич відповів, що цей страх допомагала побороти мотивація – "краще загинути на війні, ніж тоді, коли зайдуть до тебе додому і вб'ють, поки ховаєшся".

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Де зараз Женя Галич

Військовослужбовець наразі відряджений у Київ. Він не розсекречує свою посаду. Та відомо, що Женя Галич займається матеріально-технічним забезпеченням Збройних Сил.