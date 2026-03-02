Перші звинувачення на Майкла Джексона посипались у 1990-ті роки. Та розслідування не відбулось, адже постраждалий відмовився давати свідчення. За деякою інформацією, співак нібито заплатив родині 13-річного підлітка 20 мільйонів доларів у вигляді компенсації. Та за декілька років розгорівся інший скандал. 24 Канал розповість усе, що відомо про історію з домаганнями, насильством, дитячою порнографією та іншими кримінальними елементами, що стосуються покійного Джексона.

У 2019 році у мережі з'явилось архівне відео, яке датоване 1 березня 1996 роком. Його знімали у готелі Four Seasons в Нью-Йорку. В артиста запитували, чи не є він педофілом, передає видання DailyMail. Майкл почав доволі нервово гигикати, позіхати й хитати головою.

Юристи запитували, чи вдавався Джексон до сексуального насильства щодо Маколея Калкіна, Вейди Робсона і Джеймса Сейфчака (останні два звинуватили музиканта у сексуальному насильстві, коли були дітьми – про це згодом).

На всі питання виконавець хитав головою, адже не говорити порадив йому юрист. Однак у певний момент він заговорив, коли порівняв себе з Ісусом.

Ісус говорив любити дітей та бути як діти, бути юними, бути невинними, бути чистими та порядними... Він завжди оточував себе дітьми, саме так виховували й мене, бути таким і наслідувати це,

– заявляв поп-король.

Допит Майкла Джексона у 1996 році: дивіться відео онлайн

У 2003 році вийшов фільм "Життя з Майклом Джексоном", де знаменитість не приховував, що діти часто залишаються ночувати у нього в садибі. Мовляв, немає нічого поганого у тому, щоб ділити ліжко з неповнолітніми.

У тому ж році тривав судовий процес. Справу порушили за дев'ятьма пунктами, куди входили розбещення та споювання дітей. У результаті суд виправдав Майкла за всіма статтями.

У 2013 році хореограф Вейд Робсон, якого ми згадували раніше, подав до суду позов із вимогою компенсації сексуального насильства, якого він зазнав у дитинстві від Джексона.

Однак у цій справі не все так однозначно. У 2005 році також тривало засідання у справ розбещення неповнолітніх. Тоді Робсон виступав у захисті співака, стверджуючи, що артист нічого поганого з ним не робив.

Вейд дійсно познайомився із співаком у п'ятирічному віці й неодноразово був гостем ранчо Noverland, яке фігурувало у справах, пов'язаних із Джексоном. Він ночував з виконавцем в одній спальні, а колишня хатня робітниця казала, що бачила, як співак приймав разом із хлопцем душ голяка. На суді Робсон це також заперечував.

Майкл Джексон і Вейд Робсон / Фото Vanity Fair

Актор Джеймс Сафечук познайомився з Майклом під час знімань у рекламі Pepsi. На то момент йому було 9 років. Він стверджує, що музикант "обсипав подарунками", а після того вдавався до сексуального насильства.

Майкл Джексон і Джеймс Сафечук / Фото Sky News

У 2019 році обоє чоловіків знялись у фільмі HBO "Залишаючи Неверленд", де розповіли про поведінку покійного співака.

У 2021 році суд відхилив позови Джеймса і Вейда, зазначаючи, що корпорації – MJJ Productions Inc і MJJ Ventures Inc (їхнім єдиним власником був Майкл Джексон) – які є відповідачами у справі, не можна вважати місцем, де дитина перебуває під їх опікою та не розраховувати на їхній захист.

Однак через два роки апеляційний суд відновив позови.

Ще одна страхітлива деталь. У 2016 році опублікували звіт з ранчо співака. Там йдеться про те, що під час обшуків у спальні та ванній кімнаті зірки було знайдено сім збірок порно з оголеними хлопчиками-підлітками.

У нього були огидні і просто-таки приголомшливі фотографії дитячих тортур, а також фото з оголеними дорослими та дітьми, зображення жіночого рабства та садомазохізму,

– розповідав один зі слідчих.

Крім того, також було знайдено раритетну добірку фотографій під назвою "Фотографії голих підлітків кінця XIX століття".

Нові звинувачення у сексуальному рабстві

Днями з'явились гучні звинувачення від родини Кашо, які були для артиста другою родиною.

Четверо дітей родини подали позов до суду, на ім'я спадкоємців попзірки, звинувачуючи Джексона у багаторічному насильстві й сексуальному рабстві.

За словами позивачів, на момент, коли артист нібито вчиняв щодо них протиправні дії, їм було по 7-8 років. Йому вдалось ізолювати їх від дорослих, напоював алкоголем й давав наркотики, а також змушував дивитись порно. Та зазначимо, що ця інформація потребує розслідування й наразі не може бути фактом.

Один із членів родини – Альдо Кашо, розповів, що співак нібито набав на нього, коли той грав у гру. Тоді Джексон запевняв, що це прояв любові, а якщо той комусь це розповість, то поліція його вб'є.

Майкл Джексон / Фото Getty Images

Марі-Ніколь, сестра Альдо, стверджує, що співак до неї почав чіплятись у 2001 році, коли жив у їхньому будинку після теракту 11 вересня.

Загалом позов складає 23 сторінки, передає People. Вони стверджують, що Джексона у світових турах Dangerous та HIStory, відвідували з ним маєтки Елізабет Тейлор у Швейцарії та Елтона Джона у Британії.

За їхніми словами, артист вдавався до насильства у різних локаціях. Альдо каже, що коли дізнався про смерть Майкла Джексона, то відчув полегшення, хоча на публіці нібито грав роль убитого горем друга.

Батько постраждалих дітей заявляв, що співак був пиякою, а під впливом алкоголю ставав страшною людиною.

Юристи родини Джексонів уже відреагували на гучні звинувачення. Вони назвали цю ситуацію абсурдною, а сімейство Кашо просто хоче "зірвати куш". Представники стверджують, що раніше позивачі вимагали грошей за мовчання. Кашо нібито чекали, коли статки родини зростуть, щоб назвати суму сотні мільйони доларів.

Юристи кажуть, що у 2011 році Френк Кашо (ще один брат) в інтерв'ю Опрі Вінфрі клявся, що Майкл нікого не кривдив.

Які зараз статки у спадкоємців Майкла Джексона?

Станом на 2025 рік "Мінфін" писав, що поп-король навіть після смерті заробляє мільярди.

За розрахунками Billboard, щорічно спадок музиканта генерував близько 75 мільйонів доларів прибутку, і це без угоди із Sony.

З повної суми прибутку десь трішки більше аніж 47 мільйонів доларів припадає на використання його музики – це стрімінги, продаж дисків, роялті з радіо та інше.

Водночас ще 5 – 8 мільйонів доларів прибутку – це придбана дискографія інших музикантів, а решту суми забезпечили театр і продаж мерчу.

За даними Forbes, після смерті Майкла Джексона у 2009 році, його музичний спадок приніс спадкоємцям 3,3 мільярда доларів.