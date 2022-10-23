Шойгу день просидів на телефоні: урешті-решт додзвонився у Пентагон та розповідав нісенітниці

Міністр оборони Росії розуміє, що залишиться скоро без роботи, тому пробує себе у різних професіях. Зокрема, Шойгу на день став оператором кол-центру та навіть зміг додзвонитися у Сполучені Штати.

У той час як громадяни Росії змушені виживати, міністр оборонного відомства дозволяє собі витрачати гроші на надзвичайно дорогий роумінг. Російські засоби масової інформації повідомляють, що Шойгу дзвонив у США 21 жовтня та інші країни.

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Шойгу боїться "брудної бомби"

Наразі немає точної інформації про те, чому російський міністр вирішив потурбувати Глава Пентагону Ллойд Остін та зіпсувати йому настрій, однак інформаційні помийки держави-окупантки написали що розмова стосувалась війни.

Якщо вірити ЗМІ, то Сергєй Шойгу дуже переймається тим, що Україна застосує "брудну бомбу". Саме тому він дзвонив у міноборони США. Ба більше, міністр за пів дня встиг поговорити з "колегами" з Франції, Туреччини та Великої Британії щодо цього питання.

Можна лише поспівчувати європейським та американським чиновникам, які змушені були слухати маразм від російського високопосадовця.

Київ "хоче" ядерної катастрофи

Можна спробувати залізти в голову до божевільного, почитати російські медіа та спробувати зрозуміти, що вони усі мали на увазі під словосполученням "брудна бомба".

Отже, держава-терористка зараз намагається запевнити світ, що Київ "планує" заради провокації підірвати ядерну бомбу, а потім звинуватити у цьому Росію. "Геніальна розробка" від українських військових уже майже готова.

Єдиний висновок, який можна зробити з цієї ситуації – Шойгу збожеволів та даремно витратив гроші на роумінг. Як відомо, від 1994 року Україна не володіє ядерним арсеналом, оскільки обміняла його на "гарантії безпеки" у рамках Будапештського меморандуму.

У Пентагоні після розмови з Шойгу подзвонили в Київ

Держсекретар Ллойд Остін підтвердив факт телефонної розмови з російським міністром. Деталей діалогу він, звісно, не озвучив, але наголосив на важливості "збереження ліній зв'язку" в умовах війни Росії проти України.

Окрім того, відомо, що у ході розмови сталася незручна пауза, а опісля діалогу Остін подзвонив міністру оборони України Олексію Резнікову та запевнив його в тому, що США є надійним партнером України.

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