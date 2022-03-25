У Шойгу та Костюкова є серйозні проблеми зі здоров'ям, – Аваков

Арсен Аваков повідомив, що є інформація про різке погіршення стану здоров'я міністра оборони Росії Шойгу та начальника генштабу Ігоря Костюкова.

При цьому симптоми нездужання в обох абсолютно однакові. У них відчуття печіння в серці та ускладнене дихання. Аваков заявив це, посилаючись на джерела. Крім того, Шойгу втрачав свідомість.

До теми У Росії повідомляють про зникнення Шойгу: що трапилося

Зникнення Шойгу

Міністр оборони перестав з'являтися у публічному просторі з 11 березня, його не було видно вже 15 днів.

Це дивно, оскільки Шойгу завжди був дуже активний у ЗМІ. В оточенні політика обговорюють, що він нездоровий – нібито має проблеми із серцем.

Кремль може з'ясовувати стосунки через провал війни

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російські силові структури з'ясовують стосунки й шукають винних через провал в Україні. Цим може пояснюватись зникнення Шойгу та інших чиновників.

Цікаво – Чи буде у Росії переворот? коментар Яковини: