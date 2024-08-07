Військове командування Росії неодноразово перебільшувало "успіхи" у війні проти України, – ISW

Російське військове командування не один раз перебільшувало територіальні успіхи їхньої армії у війні проти України. Зокрема, ідеться про секретаря ради безпеки Росії та ексочільника російського міноборони Сергея Шойгу.

Про це пишуть у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Там розповіли деталі ситуації.

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У Росії перебільшували "успіхи" своєї армії

Аналітики зазначили, що секретар ради безпеки Росії та колишній міністр оборони Сергій Шойгу сильно перебільшив просування Росії в Україні з середини червня 2024 року.

Зокрема, 6 серпня Шойгу заявив, що російські війська захопили 420 квадратних кілометрів української території з 14 червня 2024 року, коли російський диктатор Путін оголосив свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України як попередню умову для так званих "мирних переговорів".

Експерти ISW пишуть, що мають докази, які підтверджують, що війська Росії захопили близько 290 квадратних кілометрів з 14 червня, а не 420, як стверджував Сергей Шойгу.

Крім цього, аналітики зазначають, що окупанти посилили інтенсивність своїх атак на Торецькому напрямку в ніч на 18 червня після того, як загалом не проявляли активності на цій ділянці фронту протягом 2024 року.

Інститут вивчення війни додав, що не спостерігав великих чи оперативно значущих російських успіхів на Торецькому чи Авдіївському напрямках з 14 липня, хоча окупаційні війська досягли тактичних успіхів на цих напрямках з моменту вказаної дати.