"Фанерний маршал": у ЗСУ висміяли поїздку Шойгу нібито на фронт в Україну

Шойгу розповідає про свою "інспекцію" нібито на окуповані території України. У ЗСУ наголошують, якщо це навіть правда, то для росіян такий візит – мінус, а не плюс.

Ця інформація ще потребує уточнення, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До речі Подивився з висоти на дно: Шойгу на вертольоті проінспектував позиції окупантів

Деморалізація, а не підтримка

Череватий не надто вірить, що Шойгу – такий сміливий, аби приїхати на фронт. За його словами, навіть російські військовослужбовці називають свого міністра оборони "фанерним маршалом". Людина начепила погони генерала армії, не служивши навіть строкової служби в армії.

Його візит – це радше мінус, аніж плюс. Це швидше деморалізація особового складу, ніж підтримка. Коли приїжджає цей ряжений, шапіто, то це виводить окупантів з себе,

– сказав Череватий.

Що відомо про "візит" Шойгу

У міноборони країни-агресорки розповіли, нібито під час робочої поїздки Шойгу відвідав Південний військовий округ та перевірив позиції окупантів в Україні.

Пропагандисти показали демонстративне відео, де Шойгу летить в літаку. Щоправда, монтажу – хоч відбавляй, а з літака взагалі показують зелену траву.

Тож цілком ймовірно, що в Кремлі вигадали історію з візитом, аби згодувати громадянам Росії чергову байку.