Шойгу бачили на командному пункті Чорноморського флоту: доручив підвищувати "живучість кораблів"

Росія продовжує втрачати кораблі Чорноморського флоту. На це звернув увагу навіть очільник ворожого міноборони та відвідав командний пункт у Криму.

Російські ЗМІ пишуть, що міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу бачили у Криму. Він нібито проінспектував роботу командного пункту Чорноморського флоту, заслухав доповіді щодо поточної обстановки, характеру дій противника та виконання підрозділами флоту бойових завдань, передає 24 Канал.

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Шойгу роздав доручення

Пропагандисти пишуть, що він поставив завдання проводити з особовим складом як у денний, так і в нічний час постійні тренування щодо відбиття атак противника, а також підвищувати живучість кораблі.

Крім того, Шойгу доручив встановити додаткові вогневі засоби, великокаліберні кулеметні стрілецькі комплекси для ураження українських безпілотників.

З️а інформацією "Крим.Реалії", за оцінками, з моменту повномасштабної російської агресії Україні вдалося потопити чи пошкодити від 20-30% Чорноморського флоту Росії. Не останню роль у цьому відіграли дрони українського виробництва.

Як українські дрони знищують Чорноморський флот