Згадав про Курськ та говорив про терористів: Шойгу прокоментував перемовини Росії та України

Останнім часом тема перемовин між Україною та Росією знову на порядку денному. Висловився з цього приводу і колишній міністр оборони Росії.

Колишній міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу прокоментував можливі перемовини з Україною. За його словами, зараз є дуже істотний момент – це операція в Курській області, передає 24 Канал.

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"З терористами переговорів не ведемо"

Російський посадовець одразу ж почав наголошувати, що "з терористами ніяких переговорів не вели, не ведемо і вести не будемо". Вочевидь, він забув, що саме його держава розпочала злочинне повномасштабне вторгнення на територію України та постійно завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

Також Шойгу засудив амбіції щодо захоплення Курської АЕС, адже це "верхній рівень тероризму". Водночас Росія окупувала Запорізьку атомну електростанцію та постійно атакує енергетичну інфраструктуру.

До тих пір поки ми не викинемо їх з нашої території, ми, природно, ні про яких переговорах з ними речи вести не будемо,

– сказав Шойгу.