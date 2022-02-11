Шойгу запевняв Велику Британію, що не збирається нападати на Україну

Глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес запевняє, що почув від російської сторони, мовляв, та не збирається нападати на Україну. Однак Лондон все одно попередив Москву про наслідки.

Про це британському чиновнику сказав міністр оборони Росії Сергій Шойгу. До слова, Уоллес зараз перебуває з візитом в Москві, після зустрічі з російським колегою він провів брифінг.

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Шойгу та Герасимов (начальник генштабу збройних сил Росії) – професіонали, і якщо вони кажуть, що Росія не вторгатиметься в Україну, я сприймаю це серйозно,

– сказав лондонський Уоллес

Однак він додав, що напад Росії на Україну матиме трагічні наслідки для "українців, росіян та європейської безпеки".

Мінські угоди та "гарантії безпеки"

Британський міністр не міг оминути тему "гарантій безпеки", які висував Кремль. Уоллес наголосив Шойгу, що кожна країна самостійно обирає свої оборонні альянси.

Крім цього, і Шойгу, і Уоллес погодились, що сторони мають виконувати мінські домовленості.

Британський політик каже про "конструктивний діалог"

Представник Лондона наголосив, що Велика Британія не збирається у стосунках з Росією дотримуватись принципу "поділяй і владарюй". Уоллес назвав діалог з Шойгу конструктивною та відвертою дискусією.

Загроза нападу Росії: останні новини

Українська та американська розвідка регулярно повідомляють, що Росія продовжує стягувати своє озброєння до нашої території.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що через це існує реальний ризик нового військового конфлікту в Європі.

У Великій Британії теж не бачать, що російська загроза щодо України знижується.

На тлі загроз низка країн закликала своїх громадян покинути Україну. Зокрема, США, Південна Корея, Японія, Нідерланди.

Важливо – Росія може підірвати Кримський міст:

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.