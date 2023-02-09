Захопили груду каміння в степу, – журналіст спростував заяви Шойгу щодо нових територій

Очільник міноборони Сєргєй Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги – він заявив, що кілька населених пунктів Донецької області уже нібито під повним контролем Росії. Проте українська розвідка запевняє, що всі ці заяви путінського посіпаки – вигадка.

В ефірі 24 Каналу журналіст "Донбас Реалії" Олександр Демченко також спростував заяви Шойгу щодо нових територій. Він запевняє, що це неодноразовий приклад – схожа ситуація була ще місяць тому.

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Журналіст згадує, що тоді у Росії заявляли про "взяття під контроль" Опитного біля Бахмута.

Але на наступний день вони виклали відео, де було помітно, що там були лише малі групи російські військ, які повзали, а не ходили по селі. От це вони називають "контролювати" місто. При цьому, окупанти перебували під вогневим контролем ЗСУ,

– каже Демченко.

За його словами, Росії зараз треба показувати хоч якісь "успіхи", і вони зараховують собі за "перемогу", якщо їхня штурмова група зайшла в населений пункт, хоч може бути знищена вже за кілька годин.

"Крім того, використовуючи тактику артилерійських ударів, окупанти повністю знищують населений пункт. І от потім вони кажуть, що "захопили" місто, хоч його вже фактично не існує. Їм було б справедливіше говорити, що вони просто захопили груду каміння в степу", – пояснює Демченко.

Журналіст наголосив, що такі манікуляції з визначеннями та "взяттям під контроль" Росія робить постійно.

Наприклад, як розповів кореспондент, кілька днів тому російські ЗМІ запевняли, нібито Бахмут потрапив в оточення через те, що окупанти "захопили" Кліщіївку.

Але якщо подивитися на карті, то окупанти дійсно зайшли в Кліщівку, але на заході села є пагорб, де є укріплені позиції українські війська. Тобто росіяни то зайшли, але вони не можуть там окопуватися, бо ЗСУ їх "накривають" згори артилерією,

– заявив Демченко.

Демченко спростував заяви Шойгу: відео



До слова, українська розвідка підтвердила, що Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги. Адже ще 25 січня ЗСУ відійшли від Соледара, виконавши наказ командування для збереження життів наших воїнів. Однак щодо інших згаданих Сєргєєм Шойгу населених пунктів офіційних повідомлень не було.