Шойгу заявив, що буде зміцнювати західний фронт через вступ Фінляндії і Швеції до НАТО

Росія до кінця року планує сформувати 12 військових частин та підрозділів у Західному військовому окрузі через нові загрози біля російських кордонів.

Про це заявив сьогодні, 20 травня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передає 24 канал.

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За повідомленнями росЗМІ, на засіданні колегії Міноборони Росії він сказав, що нові загрози – це заявки на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, тому, за словами Шойгу, Росії потрібно вживати заходів "адекватної протидії".

Росія планує вдосконалювати війська

У цих умовах активно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року у Західному військовому окрузі буде сформовано 12 військових частин та підрозділів. Організаційні заходи, що проводяться, синхронізовані з поставкою до військ сучасного озброєння і військової техніки,

– додав Шойгу.

Також голова Міноборони Росії похвалився результатами контрольних перевірок, за якими нібито спостерігається якісне зростання рівня підготовки з'єднань округу у порівнянні з попереднім роком.

Україна щодня стає свідком відзнак "другої армії світу"

Поки Росія погрожує Фінляндії та Швеції за подані 18 травня заявки, а Володимир Путін дуже переймається розширенням кордонів НАТО, які все ближче до Росії, Україна на власному досвіді спостерігає за "успіхами" армії Кремля.

Російські військові не припиняють нас дивувати. Представники "другої армії світу" вивозять з України унітази, спортивні костюми, медичне обладнання, інтернет та пральні машини. Але до цього ми вже звикли.

Також російські окупанти показують в Україні й свою "професійну підготовку". Так з нещодавнього – окупанти в Криму "самоліквідували" російську військову техніку. 10 ворожих танків не змогли добратися до точки призначення.

А на Донеччині масово затримують "елітних" російських бойовиків. Досвідчені бойовики Росії втікають з лінії фронту цілими угрупованнями, складаючи зброю.

Тим часом по Одесі та Одеській області російські окупанти почали застосовувати ракети Х-22. Це не просто старі радянські ракети, а дуже старі радянські ракети, розробка яких почалася у 1958 році. В хід росіяни вже пускають старий мотлох, якому понад 50 років.

Та й здається вже й керівництво Росії само усвідомило, що зазнає провалів в Україні. За даними британської розвідки, Кремль звільняє вищих командирів росармії. Відомо, що впродовж кількох минулих тижнів своїх посад позбулися кілька високопоставлених воєначальників, зокрема генерал-лейтенант Сергій Кисіля, який вже не керуватиме 1-ю гвардійською танковою армією, бо не зміг захопити Харків, а також віцеадмірал Ігор Осипов, який командував Чорноморським флотом. Нагадаємо, що це його флагман крейсер "Москва" назавжди пішов на дно.

І можна лише повідомити про останні втрати "другої армії світу", якою Росія хоче пригрозити Швеції та Фінляндії.

Тож станом на 20 травня українські військові ліквідували вже 28 700 окупантів. Лише за минулу добу наші захисники знищили 200 російських загарбників, а ще дуже багато техніки.

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