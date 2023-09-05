"6+6": Шойгу осоромився, не зумівши додати легкий приклад
5 вересня 2023, 10:57Читать новость на русском
Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вкотре зганьбився. Він не зміг правильно додати 6+6.
На його думку, 6+6 буде 11, а не 12. Відповідне відео з конфузом шириться мережею, інформує 24 Канал.
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Шойгу знову зганьбився
Під час того, як Шойгу розповідав про нібито "втрати ЗСУ" на Півдні, він не зміг додати легкий приклад 6+6.
Втрати великі. Вчора в результаті серйозної атаки на Роботинському напрямку ЗСУ втратили 6 танків. На іншому напрямку, Бахмутському, наші хлопці вразили безпілотними апаратами і знищили ще 6 машин. За вчорашній день лише по техніці втрати склали 11,
– сказав міністр оборони країни-агресорки.
Конфуз з Шойгу: дивіться відео
Інші конфузи з Шойгу
- Нагадаємо, що раніше міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вирішив "відвідати" своє військо на Запорізькому напрямку. Там він начебто проінспектував пункт управління росіян, а також вручив окупантам нагороди. Попри таку помпезність, користувачі мережі не зовсім оцінили зусилля Шойгу. Вони зазначили, що відео є "постановним" та насправді очільник міноборони Росії "нікуди не їздив".
- Також Шойгу розповів про свою "інспекцію" нібито на окуповані території України. У ЗСУ наголосили, якщо це навіть правда, то для росіян такий візит – мінус, а не плюс. Ця інформація ще потребує уточнення, наголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
- Окрім цього, Сєргєй Шойгу начебто приїжджав на окуповану територію України. Він проінспектував командний пункт окупантів на тимчасово окупованих територіях та заслухав доповідь генерала Сєргєя Суровікіна. Щоправда, жодних підтверджень, що нога Шойгу ступала саме на українську землю, традиційно нема.