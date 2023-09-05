"6+6": Шойгу осоромився, не зумівши додати легкий приклад

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вкотре зганьбився. Він не зміг правильно додати 6+6.

На його думку, 6+6 буде 11, а не 12. Відповідне відео з конфузом шириться мережею, інформує 24 Канал.

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Шойгу знову зганьбився

Під час того, як Шойгу розповідав про нібито "втрати ЗСУ" на Півдні, він не зміг додати легкий приклад 6+6.

Втрати великі. Вчора в результаті серйозної атаки на Роботинському напрямку ЗСУ втратили 6 танків. На іншому напрямку, Бахмутському, наші хлопці вразили безпілотними апаратами і знищили ще 6 машин. За вчорашній день лише по техніці втрати склали 11,

– сказав міністр оборони країни-агресорки.

Конфуз з Шойгу: дивіться відео

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