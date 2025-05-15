Схоже на бутафорський рівень, – Зеленський прокоментував склад делегації Росії на переговорах
- Зеленський назвав склад російської делегації на переговорах "бутафорським рівнем" і заявив, що подальші кроки вирішать після зустрічі з Ердоганом.
- Українська делегація представлена на найвищому рівні, включаючи Зеленського та представників уряду, а також очікуються консультації з США.
Зеленський назвав склад делегації Росії на переговорах "бутафорським рівнем". Він вирішить з Ердоганом, як діяти далі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента України.
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Зеленський прокоментував склад російської делегації
Рівень делегації росіян схожий на бутафорський. Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат,
– заявив Зеленський після прибуття до Анкари.
Водночас українська делегація на найвищому рівні. Це сам президент Зеленський, його офіс, міністр закордонних справ, представники з війська на розвідки.
Спочатку Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Ердоганом, буде зустріч і з турецькою делегацією.
"Констатуємо, що Росія направила до Туреччини делегацію, на жаль, доволі низького рівня із неясним мандатом. Щодо відповідних кроків України поінформуємо", – заявили у Офісі президента.
Очікується, що на високому рівні будуть і представники США. Україна з партнерами проведе консультації.