Схоже на Ді Капріо, – Арахамія про відому цитату Сковороди "Світ ловив мене, але не спіймав"

Арахамія не впізнав одне з найвідоміших висловлювань українського філософа Григорія Сковороди. "Світ ловив мене, та не спіймав", – мовиться про цю цитату.

Голова фракції "Слуга народу" відповідав на бліц-питання в ефірі одного з українських телеканалів. Відповідне відео швидко поширилося й мережею.

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Не впізнав фразу Сковороди

Політик, схоже, дещо розгубився. Спочатку він відповів, що "поняття не має", хто може бути її автором. Водночас жартома додав, що згадав про Леонардо ді Капріо у фільмі "Впіймай мене, якщо зможеш" режисера Стівена Спілберга. Тоді йому розповіли, що мовиться про Сковороду й запитали, що могла б означати ця фраза.

Без поняття, який контекст був у Сковороди… Можливо, тому що він хотів щось виразити та показати народу, а вони цього не зрозуміли,

– припустив Арахамія.

Арахамія не знає цін на продукти

Крім цього, на тлі нещодавнього курйозу з Тищенком, Арахамію запитали, чи орієнтується він у теперішніх цінах на продукти. Політик одразу щиро зізнався, що ні. Мовляв, такими питаннями у нього в сім'ї займається лише дружина, а він про це також "не має поняття".

Як Тищенко сконфузився через ціни на продукти

Напередодні Тищенко заявив, що купує кілограм яловичини по 50 – 70 гривень за кілограм. Він стверджував, що такі ціни є на Бессарабському ринку, який вважають одним із найдорожчих у Києві. Цікаво, що шматок сала, за словами народного депутата, коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. А от гречку "слуга народу" нібито купує за 12 – 28 гривень.

При цьому, згідно з даними Держстату, середня ціна яловичини у вересні 2021 року сягала аж 172 гривні за кілограм. За кілограм гречки в середньому довелося платити 42,5 гривні. А от стільки ж сала можна було б купити хіба аж за 86 гривень.