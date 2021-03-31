Схоже на "Майнільський інцидент", – експерт про ситуацію на Сході та провокації Росії

Андрій Клименко заявив, що теперішня ситуація на Донбасі та заяви Росії нагадують "Майнільський інцидент". На його думку, Москва може готувати вторгнення в Україну.
Джерело:фейсбук Андрія Клименка
Що заявив Клименко
Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про нібито відновлення "громадянської війни в Україні". За словами журналіста, Росія вже використовувала таку технологію у 1939 році.
Важливо Росія у ТКГ не підтримала пропозицію про повернення до режиму тиші на Донбасі
Тоді влада СРСР використала провокацію для того, щоб почати радянсько-фінську війну.
У подібній ситуації дуже важко відрізнити політичний шантаж від підготовки до справжнього наступу,
– наголосив Клименко.
Таку ж думку поділяє глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Кожен раз чомусь думаю, що вторгнення розпочнеться під ранок суботи. Не обов'язково найближчої", – підкреслив політик.
Що відомо про "Майнільський інцидент""Майнільський інцидент" – це радянська провокація, яка стала приводом для початку радянсько-фінської війни. Тоді командувач військами Ленінграду доніс у Москву термінове повідомлення про обстріл фінською артилерією підрозділу Червоної армії, дислокованого біля селища Майніла. Військове керівництво провело розслідування і підтвердило факт. До речі, результати розслідування не публікували.
У Фінляндії заперечили розстріли і запропонували спільно провести розслідування. Втім радянська влада відмовилася від такої ідеї і відправила свої війська на війну з Фінляндією.
Джерело: Андрій Клименко
Головне про ситуацію на Донбасі
- 26 березня біля Шумів проросійські бойовики кілька годин обстрілювали позиції українських захисників. Через це 4 наших захисників загинули, а ще 2 – отримали поранення.
- Українська сторона змогла забрати тіла загиблих лише після тривалих перемовин за участю ОБСЄ.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що проведе термінову розмову з лідерами "нормандської четвірки". Однак ті 30 березня обговорили ситуацію на Донбасі без українського лідера.