Схоже робили перед Другою світовою, – Волкер пояснив, що передбачає ленд-ліз для України

Конгрес та президент Байден разом працювали над відновленням програми ленд-лізу. Головна її ідея в тому, що вона дає додаткові повноваження президенту використовувати наявні американські військові резерви.

Про це розповів Курт Волкер, спеціальний представник державного департаменту США в Україні, у ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі. Він також зазначив, що радий відновленню програми ленд-лізу.

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Волкер також поділився, що ленд-ліз дозволить оперативно надсилати усю потрібну амуніцію та обладнання в Україну. А вже потім думати про те, як поповнювати ці резерви.

"Тобто це дає президенту більше можливостей постачати обладнання, зброю, амуніцію набагато швидше", – зазначає Курт Волкер.

Це схоже на те, що ми робили для Великобританії перед Другою світовою і перед тим, як ми самі вступили у війну. Ця програма має всі можливості пришвидшити підтримку України,

– говорить представник держдепу США.

Повне інтерв'ю із Куртом Волкером дивіться 7 квітня о 21:00, на Youtube 24 каналу.