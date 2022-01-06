Схоже, що влада чогось вичікує, – жителька Алмати про застовування зброї в Казахстані

Так, місцева жителька Дана каже, що армійці не стріляли у мітингувальників. Щоправда, з вулиць міста поширювали відео з військовою технікою та озброєними бійцями.

До теми Виносили айфони й люксову косметику, – мешканка Алмати про те, що відбувалося вночі

За словами Дани, активісти самі захоплювали техніку військових. Жінка припускає, що, можливо, був наказ не стріляти.

Схоже, що влада чогось вичікує. Адже нема тих, хто б нас захищав,

– сказала Дана.

Жителька зазначає, що це дуже дивно, оскільки біля Алмати розташовані 2 військові бази.

Зачистка в Алмати

Військові зранку 6 січня зачистили площу в місті Алмати. Силовики взяли в оточення 2 сотні озброєних порушників порядку. Все через мародерство. До речі, Дана теж акцентувала на мародерах.

Потім прессекретарка міністерства внутрішніх справ Салтанат Азирбек заявила, що у результаті проведення антитерористичної операції ліквідували десятки людей. Тобто, ймовірно, зброю таки застосовували.