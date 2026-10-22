Жодної риби на палубі: судна Росії шпигують за стратегічними кораблями Британії

Російські траулери за 4 роки понад 500 разів зупинялися над підводними кораблями Великої Британії в Атлантиці. У НАТО помітили, що на підозрілих цивільних суднах Москви взагалі немає риби на палубі.

Як свідчить розслідування The Telegraph, кремлівський режим систематично залучає цивільний морський флот для виявлення координат інфраструктури Альянсу на морському дні. Йдеться про стратегічні лінії передачі даних, від стабільної роботи яких залежать банківська система, лікарні та транспорт Сполученого Королівства.

Сотні годин спостережень над лініями зв'язку

Журналісти проаналізували рух суден за останні 4 роки та з'ясували, що російські кораблі годинами курсували безпосередньо вздовж трас прокладання підводних магістралей або просто дрейфували над ними.

Найвищу концентрацію такої активності зафіксували на північ від Шотландії. Там кораблі Росії сумарно провели 337 годин над трансатлантичним кабелем Atlantic Crossing-1.

Військові Альянсу підтвердили спостереження за цивільним флотом країни-агресорки поблизу британських вод.

Ми чудово знаємо, чим займаються російські цивільні риболовецькі судна і де вони перебувають. На деяких із цих кораблів ніколи не бачили жодної риби на палубі,

– повідомило джерело в НАТО.

Британські урядовці також наголошують, що Москва свідомо використовує комерційні посередницькі структури для створення загроз критичній підводній мережі.

Чим загрожують диверсії в океані?

Експерти переконані, що росіяни фіксують точні координати комунікацій для можливих диверсій у майбутньому.

Від трансатлантичних ліній передачі даних залежить близько 65 мільярдів фунтів стерлінгів британської економічної активності, а через світову підводну інфраструктуру щодня проходять фінансові транзакції на трильйони доларів.

Одночасне пошкодження кількох магістралей у Північній Атлантиці та Балтійському морі суттєво ускладнить перенаправлення інтернет-трафіку і може паралізувати зв'язок у всій Європі.

Подібні прецеденти вже траплялися: 25 грудня 2024 року танкер Eagle S, пов'язаний із російським тіньовим флотом, пошкодив якорем кабель зв'язку між Фінляндією та країнами Балтії.

Крім того, навесні 2026 року британські військові виявили підводні човни Росії біля архіпелагу Шпіцберген під час випробувань технологій для виведення підводних кабелів з ладу. Ще у липні 2022 року Володимир Путін офіційно затвердив морську доктрину, що передбачає мобілізацію риболовецьких і спеціальних суден.

Раніше європейські спецслужби попереджали про плани Кремля розширити підготовку російських диверсій проти цивільних осіб та інфраструктури для психологічного тиску на союзників.