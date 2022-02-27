Шпиталь прикордонників надаватиме екстренну допомогу усім, хто її потребуватиме

Шпиталь прикордонників надає невідкладну допомогу усім, хто її потребує. Звернутися до них можна у будь-який час доби.

Зазначається, що екстренна допомога надаватиметься як військовим, так і цивільним особам.

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Яку допомогу можна отримати

Деякі лікарні зараз під обстрілами, медичної сили не вистачає на усіх, відтак державна прикордонна служба пропонує свою допомогу. Вони зазначають, що прийматимуть пацієнтів із бойовими та небойовими травмами, а також з гострими захворюваннями.

Поширюйте цю інформацію, ви можете отримати допомогу у нас. Слава Україні!

– зазначають у зверненні.

Шпиталь прикордонників надаватиме екстренну допомогу

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