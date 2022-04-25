Шредер не звинувачує себе за дружбу із Росією і не хоче дистанціюватися від Путіна
Джерело:The New York Times
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відомий своєю дружбою з російським диктатором Володимиром Путіним. Він не збирається цуратися цієї дружби навіть після початку війни проти України.
Дружба з Путіним дозволила Герхарду Шредеру після програшу на виборах займатися лобіюванням газових питань Росії, а згодом очолити раду директорів "Роснєфті". Колишній канцлер Німеччини не хоче припиняти стосунки з диктатором попри очевидність його злочинів.
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Шредер не цурається дружби з Путіним
Війна Росії проти України не змусила Шредера згадати про совість чи базові моральні принципи. Він не збирається дистанціюватися від Путіна та вірить, що диктатор єдиний, хто може припинити війну.
Я не звинувачую себе. Це не моя справа,
– заявив Шредер.
Також він намагається відкидати звинувачення про те, що зробив Німеччину залежною від російського газу, хоча робить це без будь-яких аргументів на користь своїх попередніх рішень.
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