Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відомий своєю дружбою з російським диктатором Володимиром Путіним. Він не збирається цуратися цієї дружби навіть після початку війни проти України.

Дружба з Путіним дозволила Герхарду Шредеру після програшу на виборах займатися лобіюванням газових питань Росії, а згодом очолити раду директорів "Роснєфті". Колишній канцлер Німеччини не хоче припиняти стосунки з диктатором попри очевидність його злочинів.

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Шредер не цурається дружби з Путіним

Війна Росії проти України не змусила Шредера згадати про совість чи базові моральні принципи. Він не збирається дистанціюватися від Путіна та вірить, що диктатор єдиний, хто може припинити війну.

Я не звинувачую себе. Це не моя справа,

– заявив Шредер.

Також він намагається відкидати звинувачення про те, що зробив Німеччину залежною від російського газу, хоча робить це без будь-яких аргументів на користь своїх попередніх рішень.

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