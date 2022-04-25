Шредер не звинувачує себе за дружбу із Росією і не хоче дистанціюватися від Путіна

25 квітня 2022 , 06:08
Читать новость на русском

Джерело:

The New York Times

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відомий своєю дружбою з російським диктатором Володимиром Путіним. Він не збирається цуратися цієї дружби навіть після початку війни проти України.

Дружба з Путіним дозволила Герхарду Шредеру після програшу на виборах займатися лобіюванням газових питань Росії, а згодом очолити раду директорів "Роснєфті". Колишній канцлер Німеччини не хоче припиняти стосунки з диктатором попри очевидність його злочинів. 

Читайте також У Німеччині документують злочини Росії в Україні з використанням методів Другої світової

Шредер не цурається дружби з Путіним 

Війна Росії проти України не змусила Шредера згадати про совість чи базові моральні принципи. Він не збирається дистанціюватися від Путіна та вірить, що диктатор єдиний, хто може припинити війну.

Я не звинувачую себе. Це не моя справа,
– заявив Шредер. 

Також він намагається відкидати звинувачення про те, що зробив Німеччину залежною від російського газу, хоча робить це без будь-яких аргументів на користь своїх попередніх рішень. 

Дивіться також – генерали хотіли відмовити Путіна від наступу: відео

 

Автор: Ярослав Сиваківський