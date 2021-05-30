Найсильніше забруднення пляжів в історії: на Шрі-Ланці збирають купи сміття після пожежі судна

Шрі-Ланка зіштовхнулась із "найсильнішим забрудненням пляжів в історії країни". Все через викид пластику з палаючого контейнеровоза MV X-Press Pearl.

Мільйони поліетиленових гранул, які вимиває на пляжах, загрожують мілководдю, де розводять риб. Про "найсильніше забруднення" заявила очільниця Управління морського середовища і захисту країни Дхаршані Лахандапура.

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Який вплив на морську фауну

Так, влада стурбована інцидентом. Річ у тім, що набережна відома крабами та гігантськими креветками, а також туристичними пляжами. Наразі оцінюють вплив забруднення на мангрові зарості, лагуни і морську дику природу в регіоні.

Чому виникло таке забруднення