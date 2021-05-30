Найсильніше забруднення пляжів в історії: на Шрі-Ланці збирають купи сміття після пожежі судна

30 травня 2021 , 07:34
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Джерело:

Deutsche Welle

Шрі-Ланка зіштовхнулась із "найсильнішим забрудненням пляжів в історії країни". Все через викид пластику з палаючого контейнеровоза MV X-Press Pearl.

Мільйони поліетиленових гранул, які вимиває на пляжах, загрожують мілководдю, де розводять риб. Про "найсильніше забруднення" заявила очільниця Управління морського середовища і захисту країни Дхаршані Лахандапура.

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Який вплив на морську фауну

Так, влада стурбована інцидентом. Річ у тім, що набережна відома крабами та гігантськими креветками, а також туристичними пляжами. Наразі оцінюють вплив забруднення на мангрові зарості, лагуни і морську дику природу в регіоні.

Чому виникло таке забруднення

  • Контейнеровоз MV X-Press Pearl прямував з індійського порту до Сінгапуру. Загалом було 1 486 контейнерів, у більшості з них були хімікати.
  • Коли судно 20 травня чекало входу в гавань столиці Коломбо, виникла пожежа. Припускають, що вогонь спалахнув через витік азотної кислоти.
  • Велика частка вантажу корабля була знищена. Проте останні 30 контейнерів впали за борт в море, їхній вміст вимило на берег на відстань понад 37 кілометрів.
  • Тепер відходи збирають з пляжів.
Автор: Ольга Музика