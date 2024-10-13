З наближенням виборів: між штабом Гарріс і Білим домом зростає напруга, – Axios

Відносини між штабом кандидатки у президенти США Камали Гарріс і Білим домом останніми тижнями стають все більш напруженими з наближенням президентських виборів, які відбудуться вже 5 листопада.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела. Деякі члени команди Гарріс з побоюванням ставляться до команди Байдена, з якою вони тепер працюють.

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Між штабом Гарріс та Білим домом – низка непорозумінь

Видання Axios пише, що команда чинного президента США прагне перемоги Гарріс на виборах. Втім, деякі помічники Джо Байдена все ще звикають до другорядних ролей у передвиборчій кампанії.

Водночас дехто з команди Гарріс каже, що провідні помічники Білого дому недостатньо координують меседжі та графік Байдена, щоб узгодити їх з тим, що є найкращим для кампанії кандидатки.

Як нагадує видання, ще минулого тижня Байден провів імпровізовану пресконференцію в кімнаті для брифінгів Білого дому якраз у той момент, коли Гарріс готувалася провести захід у Мічигані. Це могло означати те, що її захід отримає менше телевізійного висвітлення, ніж могло б бути.

Білому дому не вистачає людини в кімнаті, яка б насамперед думала про те, як усе це вплине на кампанію,

– наголошував представник команди Гарріс.

За даними джерел, непорозуміння виникають й між тими, хто входив до початкового передвиборчого штабу Байдена, і тими, хто доєднався до штабу чинної кандидатки на пост у президенти США в останні тижні. Деякі члени її команди з побоюванням ставляться до команди Байдена, з якою вони тепер працюють.

Втім, як розповіли співрозмовники Axios, попри розчарування в координації між старшими співробітниками з обох боків, більша частина співробітників середньої ланки добре працює разом.