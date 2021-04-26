Штаби Навального у Росії припинили роботу: їх намагаються визнати екстремістськими

У Росії припинили працювати штаби опозиціонера Олексія Навального. Вже понад тиждень їх намагаються визнати екстремістськими організаціями.

Про це повідомляє видання "Медиазона" з посиланням на адвоката об'єднання юристів "Команди 29" Івана Павлова.

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Штаби Навального у Росії зупинили роботу на вимогу Московської прокуратури. Копію рішення прокуратури виклав на своїй сторінці у твітері директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.

Водночас глава штабів Леонід Волков опублікував клопотання, в якому мовиться про заборону:

розміщувати матеріали в інтернеті,

організовувати мітинги,

брати участь у виборах і референдумах.

Варто зазначити, що рішення за цим клопотанням суд ще не виніс.

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Додамо, що ще 16 квітня прокуратура подала позов з вимогою визнати штаби Навального і ФБК екстремістськими. Суд зробив процес закритим, мовляв, через держтаємницю.

"Фонд боротьби з корупцією" Олексій Навальний створив у 2011 році. Це некомерційна організація, яка об'єднує всі проєкти ув'язненого політика. ФБК займається розслідуваннями випадків корупції російських чиновників і керівників держкомпаній.