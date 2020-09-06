Від початку режиму тиші бойовики регулярно порушують перемир'я. Водночас на окупованих територіях зафіксували укріплення ворожих позицій.

Українська сторона дотримується умов перемир'я. Про це повідомили в пресцентрі ООС.

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Як бойовики порушують перемир'я

Порушення зі сторони окупантів фіксують регулярно. Зокрема, бойовики укріплюють інженерні споруди на ворожих позиціях:

бойовики обладнали нові ходи сполучення поблизу Ужівки та Голубівського. Загальна протяжність становить понад 200 метрів;

також зафіксували обладнання ходу сполучення і стрілецької позиції поблизу Набережного;

на окупованих територіях ремонтували пост спостережень поблизу Олександрівки,

окупанти укріплювали стрілецькі позиції неподалік Каштанового та Золотого-5.

Крім цього, окупанти постійно порушують режим припинення вогню. Зокрема, станом на кінець серпня 2020 року ОБСЄ зафіксувала зі сторони бойовиків понад 600 порушень. Загалом у Донецькій та Луганській областях зафіксували близько 100 вибухів та понад 500 черг й пострілів.

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ

6 вересня проросійські бойовики прицільно обстріляли українські позиції в районі Красногорівки. Таким чином найманці повністю зірвали перемир'я. Українські військові ж не відкривали вогонь у відповідь. Внаслідок обстрілів поранили одного військовослужбовця, його забрали до лікарні.