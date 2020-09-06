В штабі ООС показали, як окупанти порушують режим тиші
Від початку режиму тиші бойовики регулярно порушують перемир'я. Водночас на окупованих територіях зафіксували укріплення ворожих позицій.
Українська сторона дотримується умов перемир'я. Про це повідомили в пресцентрі ООС.
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Як бойовики порушують перемир'я
Порушення зі сторони окупантів фіксують регулярно. Зокрема, бойовики укріплюють інженерні споруди на ворожих позиціях:
- бойовики обладнали нові ходи сполучення поблизу Ужівки та Голубівського. Загальна протяжність становить понад 200 метрів;
- також зафіксували обладнання ходу сполучення і стрілецької позиції поблизу Набережного;
- на окупованих територіях ремонтували пост спостережень поблизу Олександрівки,
- окупанти укріплювали стрілецькі позиції неподалік Каштанового та Золотого-5.
Крім цього, окупанти постійно порушують режим припинення вогню. Зокрема, станом на кінець серпня 2020 року ОБСЄ зафіксувала зі сторони бойовиків понад 600 порушень. Загалом у Донецькій та Луганській областях зафіксували близько 100 вибухів та понад 500 черг й пострілів.
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ
6 вересня проросійські бойовики прицільно обстріляли українські позиції в районі Красногорівки. Таким чином найманці повністю зірвали перемир'я. Українські військові ж не відкривали вогонь у відповідь. Внаслідок обстрілів поранили одного військовослужбовця, його забрали до лікарні.
Що передбачає нове перемир'я?На засіданні Тристоронній контактної групи домовились про нове перемир'я. Домовленість про повне та всеосяжне припинення вогню набрало чинності з 27 липня.
Воно передбачає не тільки заборону на застосування вогню. Не можна також здійснювати наступальні й розвідувально-диверсійні дії, використовувати літальні апарати, розміщувати важке озброєння у населених пунктах. Окрім цього, існує низка інших заборон.