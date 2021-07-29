Штам Дельта набирає обертів: коли очікувати нову хвилю коронавірусу в Україні

Україною та світом поширюється штам Дельта. Його виявили у майже 100 країнах. Підтвердили хворобу в 17 українців, із них 1 людина померла.

Підтверджені випадки інфікованих штамом Дельта виявили у Києві, на Закарпатті та у Львівській області. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, COVID-хворі повернулися із держав, де фіксують спалахи захворювання. Зокрема із Росії.

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Медики повідомляють про поодинокі випадки, у яких звичні схеми лікування не спрацьовують. Водночас на території України клінічний перебіг Дельти не відрізняється від інших штамів вірусу.

Штам Дельта фіксують в Росії, Індії та Європі

Вперше цей вид коронавірусу виявили в Індії, але він стрімко поширився світом. Його вже зафіксували у Росії, Португалії, Великій Британії, Німеччині та США. Всесвітня організація охорони здоров'я на початку травня 2021 року оголосила штам Дельта міжнародною загрозою. Новий тип COVID-19 є більш агресивним, симптоми хвороби розвиваються швидше, а летальність – вища.

У деяких пацієнтів ужe нa 2 – 3 дeнь рiзкo знижyється сaтyрaцiя, хвoрi нe мoжyть сaмoстiйнo дихaти, їх пeрeвoдять в рeaнiмaцiю. Здебільшого недуга вражає людей від 21 року.

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На думку ексзаступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, поширення коронавірусу загостриться і кількість пацієнтів збільшиться. Ситуація із захворюваністю не зміниться доти, поки усі громадяни не будуть вакциновані.

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Імунізація пенсіонерів

У зоні ризику – пенсіонери, тож імунологи пропонують вакцинувати їх найбільше. Серед літніх людей та осіб із хронічними хворобами – найвища смертність від коронавірусу.

Прищепимо пенсіонерів – відтермінуємо (нову – 24 канал) хвилю і зробимо мінімальну летальність,

– підкреслив лікар-імунолог Борис Донськой.

Якщо ж не проводити вакцинацію серед людей похилого віку, уже в серпні 2021 року може виникнути нова велика хвиля заражень. Реанімації можуть бути переповнені.

Україна посилює правила в'їзду

. В Україні, станом на 29 липня, вакцинували понад 1,8 мільйона громадян двома дозами вакцини. Одну дозу отримало майже 3,4 мільйона людей.

Уряд наразі не планує посилювати карантинні заходи, усі області перебувають у "зеленій" зоні. Однак у вересні 2021 року очікують масштабний спалах Дельти, тож локдауну, ймовірно, не уникнути.

Водночас міністри посилили правила в'їзду в Україну. Тепер мандрівники з Росії, Індії, Великобританії чи Португалії мають обов'язково отримати негативний результат тесту на COVID-19 або самоізолюватися. Такі правила дійсні також для іноземців. Виключення можуть зробити лише за наявності 2 щеплень.

Українці, які виїхали за кордон і були вакциновані хоча б 1 дозою, зможуть повернутися без проходження самоізоляції,

– зазначив Кузін.

Кабмін обіцяє до кінця 2021 року забезпечити країну ще 47 мільйонами доз вакцини, щоб підвищити рівень імунізації. Поставили й амбітний план – робити до 8 мільйонів щеплень щомісяця. Лише у такий спосіб вдасться відтягнути 3 хвилю коронавірусу.



Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу