Працівник Лаври виправдовував Путіна та війну: СБУ взялась за прихильника "русского міра"
Джерело:СБУ
Штатний водій Києво-Печерської лаври протягом повномасштабної війни заперечував існування України. Ба більше, у соціальних мережах він виправдовував Путіна.
СБУ задокументувала підривну діяльність працівника Лаври. Прихильнику "русского міра" вже повідомили про підозру.
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Що загрожує зраднику
За даними слідства, у квітні поточного року фігурант у коментарі одному з вітчизняних телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим "російським", а кордони нашої держави "не зареєстрованими".
Крім того, він сказав журналістці, що "Путін не розпочинав війну"проти України, а загибель цивільного населення від російських повітряних ударів назвав "закономірним".
В СБУ додають, що 56-річний прихильник рашизму ще на початку повномасштабного вторгнення підтримував російських окупантів і заперечував їхні воєнні злочини. А лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта.
Тож, на підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо обрання порушнику запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.