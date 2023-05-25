Працівник Лаври виправдовував Путіна та війну: СБУ взялась за прихильника "русского міра"

Штатний водій Києво-Печерської лаври протягом повномасштабної війни заперечував існування України. Ба більше, у соціальних мережах він виправдовував Путіна.

СБУ задокументувала підривну діяльність працівника Лаври. Прихильнику "русского міра" вже повідомили про підозру.

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Що загрожує зраднику

За даними слідства, у квітні поточного року фігурант у коментарі одному з вітчизняних телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим "російським", а кордони нашої держави "не зареєстрованими".

Крім того, він сказав журналістці, що "Путін не розпочинав війну"проти України, а загибель цивільного населення від російських повітряних ударів назвав "закономірним".

До працівника Києво-Печерської лаври навідалась СБУ / Фото СБУ

В СБУ додають, що 56-річний прихильник рашизму ще на початку повномасштабного вторгнення підтримував російських окупантів і заперечував їхні воєнні злочини. А лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта.

Тож, на підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України.

Чоловік заперечував існування України / Фото СБУ

Виправдовування чи заперечення збройної агресії Росії проти України карається виправними роботами на строк до двох років, арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання порушнику запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.