Штайнмаєр опинився у слабкій позиції, – політолог про відхилення візиту політика в Україну

Україна відхилила візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва, який мав тісні зв'язки з Росією. Однак наразі важко сказати, чи правильним був такий крок для нашої держави.

Про це заявив політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу.

До теми Україна відхилила візит Штайнмаєра, але запрошує канцлера Шольца, – посол

Як він зауважив, внутрішньополітично відмова у візиті була вигідною й правильною для України. Це було проявом нашої гідності, рішучості та самоповаги.

Однак з іншого боку, зі Штайнмаєром можна було зустрітися з огляду на міжнародні відносини та холодний розум. Усе-таки він має вплив у внутрішній політиці Німеччини та є досвідченим політиком.

Штайнмаєр зараз у слабкій позиції опинився. Він вже вибачався,

– розповів політолог.

Саакян зауважив, що оцінити те, який крок у цій ситуації для України був би більш виграшним, можна буде лише після другого й третього кроку.

Другий вже відбувся – це запрошення канцлера (Олафа Шольца – 24 канал). А от третім стануть або перемовини, або зустріч, або певні домовленості стосовно постачання зброї, які можуть відбутися найближчим часом. Олег Саакян Політолог

Як додав політолог, якщо цей третій крок таки станеться, то тоді цю ситуацію можна буде вважати елементом стратегії з боку України. Якщо ні, то, скоріш за все, він не матиме для нашої держави ні позитивного, ні негативного ефекту.

Саакян прокоментував відхилення візиту Штайнмаєра в Україну: дивіться відео