Штайнмаєр симпатизує Росії, або Чим небезпечна його формула у вирішення конфлікту на Донбасі

У жовтні має відбутись зустріч лідерів країн «нормандського формату», на якій планується розгляд всіх пунктів мінських домовленостей та "формули Штайнмаєра". Цікаво, що самого Штайнмаєра важко назвати близьким другом України, у його заявах прослідковується симпатія до Росії.

Що відомо про формулу Штайнмаєра?

В лютому 2015 року був підписані другі Мінські домовленості. Але Україна та Росія занадто по-різному дивились на виконання пункту щодо статусу Донбасу. І свій варіант врегулювання запропонував на той час міністр закордонних справ Німеччини і голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр.

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Згідно його плану, Донбас мав би отримати "особливий статус" в день проведення виборів на окупованих територіях, іще до виведення чи роззброєння терористів. ОБСЄ мало б визнати ці вибори законними, і Донбас отримав би особливий статус.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін говорив, що вибори мають відбутися за стандартами ОБСЄ, згідно яких вони не можуть проводитись за наявності іноземних військ та найманців. І тільки після цього передбачалось виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань та повернення контролю над кордоном.



Окуповані території Донбасу/Інфографіка 24 каналу

Важливо розуміти, що формула стосується тільки одного пункту Мінських домовленостей: так званого "особливого статусу" ОРДЛО.

Формула Штайнмаєра стосується лише окупованого Донбасу. Питання Криму в ній відсутнє. Поняття "окуповані території" просто розділяються і це позиція, яку лобіює Росія.

Штайнмаєра важко назвати близьким другом України

Він очолював відомство федерального канцлера при Ґергарді Шредері. Потім працював в уряді Ангели Меркель. Та двічі в різні періоди працював на посаді міністра закордонних справ. А в березні 2017 року обійняв посаду федерального президента Німеччини.



Франк-Вальтер Штайнмаєр

В деяких його заявах прослідковується симпатія до Росії та прагнення поновлення відносин. В червні 2016 він розкритикував навчання НАТО поблизу кордону Росії, закликавши активніше вести діалог з Москвою.

В 2017 році під час першого за 7 років візиту до Росії Штайнмаєр заявив, що потрібно протидіяти відчуженню між країнами, що зросло упродовж останніх років. А війну на Донбасі назвав одним з головних каменів спотикання у німецько-російських відносинах.

В квітні 2018 року Штайнмаєр говорив, що незважаючи на те, що Росія є "складним" сусідом, країнам Заходу не варто допускати домінування "апокаліптичних настроїв" у відносинах з РФ. І саме ця людина запропонувала план з врегулювання ситуації на Донбасі.

Чи піде Зеленський за планом Штайнмаєра?

Зеленський не перший, хто нібито готовий піти за планом Штайнмаєра. У 2016 році Петро Порошенко теж заявляв, що готовий піти цим шляхом. Але перемовини в результаті забуксували. І щось мені підказує, що забуксують і зараз.

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Росія уже платить і готова платити якийсь час дуже високу політичну і економічну ціну за окупацію Криму та Донбасу. ЇЇ інтерес тут зрозумілий – дотиснути Україну до миру на своїх умовах. Легалізувати бойовиків через вибори і особливий статус. Розділити питання Криму та Донбасу і досягши миру одразу отримати послабшення санкцій з боку європейців.

Українці, які думають, що "хочуть миру»"і за це навіть голосували, не до кінця розуміють його наслідки. Мир на умовах росіян буде дуже схожий на мир, який зараз панує у Боснії. Якщо говорити просто – то це погано законсервована війна.

Росіяни хочуть зняти з себе відповідальність, і змісити нас вести прямі переговори з ніби то легітимно обраною владою. Легалізувати збройні формування бойовиків, зробивши їх "народною міліцією" і закріпити це у конституції. Багато у чому це і є конфедералізація, якої вони вимагали від нас на початку війни.

Але з останніх заяв очільника МЗС та Президента України не схоже, що ми на це готові. Тому я думаю, що врегулювання не буде. Можу помилятися, але я б прогнозував лише розведення військ, яке вигідне росіянам для послаблення санкцій і зниження інтенсивності бойових дій якого так прагне президент Зеленський.



Володимир Зеленський

У відомому нам вигляді формула Штайнмаєра настільки ж неможлива як ділення на нуль, тому що росіяни не дадуть провести вибори, які ОБСЄ визнає легітимними. На які буде доступ українських кандидатів та ЗМІ, в яких зможуть голосувати тимчасово переміщені особи, під час яких над дільницями висітимуть українські прапори, в решті-решт.

Я думаю, що Зеленський точно зробить спробу запропонувати свій план чи формулу. Але не схоже, що росіяни на неї погодяться.

Для того, щоб вони пристали на наші умови потрібно кілька речей: потужний санкційний тиск з боку заходу (який зараз скоріше дав кілька тріщин), проблеми в середині самої Росії і готовність української армії до звільнення Донбасу військовим шляхом (і я тут говорю виключно про готовність до бою – як ґрунт для позиції у переговорах).

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І якщо проблеми всередині Росії наростають, то з санкціями і нашою готовністю воювати справи поки що не дуже.

Також я наразі сумніваюсь що Зеленський підпише мир на умовах росіян. Для цього я бачу вдосталь причин. Вам може не подобатись його гумор, але його точно не можна назвати ідіотом. Крім того, він явно має намір жити в Україні. А поганий мир з легалізацією бойовиків може мати для неї настільки ж руйнівні наслідки, наскільки для самого Зеленського фатальні.

Тому я скептичний щодо питання врегулювання конфлікту. Я можу помилятись. Але це наша з вами відповідальність – у разі потреби вивісити для влади червоні прапорці. Черчіль казав, що той хто між ганьбою і війною обере ганьбу, – в результаті матиме і те, і інше. І дуже скоро ми побачимо, що саме обере Зеленський. Але щось мені підказує, що ми з вами передбачили далеко не усе.

Які ще пропонувалися варіанти вирішення конклікту на Донбасі

Насправді формула Штайнмаєра не є чимось для нас новим. Не Штайнмаєр був першим європейським політиком, який хотів вигадати чудодійну формулу щоб зупинити війну. До нього були інші.

У вересні 2015 року політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи французький запропонували "план Мореля". Офіційно він називався "Елементи для тимчасового закону про місцеві вибори в деяких районах Донецької і Луганської областей".



Засідання Тристоронньої контактної групи

План передбачав прийняття українським парламентом спеціального закону щодо місцевих виборів на окупованих територіях, але проходили б вони без безпосереднього контролю з нашого боку і був би обмежений доступ ЗМІ на ті території. В документі говорилось про припинення бойових дій, визначення виборчих округів, розробку критеріїв для партій, а також амністію для бойовиків і надання особливого статусу Донбасу.

При цьому в плані не йшла мова ні про роззброєння терористів, ні про повернення контролю над кордоном. Цей план Україна не прийняла. В жовтні 2015 колишній президент України Петро Порошенко назвав "особистою думкою Мореля" його пропозиції щодо виборів на Донбас, а пізніше заперечив сам факт існування плану як цілісного документа.

Які були спроби врегулювати протистояння в інших країнах?

Під час воєн в інших країнах теж були спроби врегулювати протистояння, вигадуючи різні формули та плани.

• Під час війн в Абхазії та Південній Осетії пропонувалось ухвалити декілька планів з врегулювання конфліктів. Було ухвалено так званий план "Бодена", який пропонував основні принципи поділу повноважень між Тбілісі і Сухумі. Але він був неприйнятним для обох сторін.

• Був план Хайді Таліаміні, який включав "заходи по зміцненню довіри між конфліктуючими сторонами". Також були плани та формули імени Бориса Єльцина, Бориса Березовського, Лівіу Ботти, Кофі Аннана, Бутроса Галлі.

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Історія про формулу Штайнмаєра – це частково історія про магічне мислення. Про віру у те що є чудо, яке здатно щось змінити на краще. Про те, що війну можна закінчити просто змінивши формулу і формат переговорів.

Формат дійсно впливає. Але він не є головним. Як сказав Сказав Курт Волкер: "проблема не у мінських домовленостях – вони дають дорожню карту для врегулювання і не у нормандському форматі. Проблема у тому що Росія і досі на усіх рівнях не визнає не те, що відповідальності, а навіть своєї присутності на Донбасі".