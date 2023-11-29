Віднесло вітром: у Керчі через шторм зіштовхнулись три судна
У Керчі три судна не змогли розминутись через шторм. Вони зіштовхнулись та певний час були заблоковані у такому положенні.
Російські ЗМІ пишуть, що у акваторії Керчинської протоки шторм зіштовхнув три російські судна. Мовиться про: "Матрос Шевченко", "Матрос Позинич" та "Кавказ-5", пише 24 Канал.
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Корабель намагались ввести в море
Судно "Матрос Шевченко" знялося з якоря в порту "Кавказ" і спробувало вийти у відкрите море. Проте сильні пориви вітру віднесли його на "Матрос Позинич", яке не змогло уникнути удару. Вже разом їх понесло на теплохід "Кавказ-5".
Момент аварії у Керчинській протоці: дивіться відео
Кораблі не могли розійтися у морі приблизно 20 хвилин. Про потерпілих не повідомляли.
Шторм дійшов до Росії
- Потужний шторм накрив Росію. Найбільше негода вирувала у Краснодарському краї, де росіяни залишилися без світла, опалення й гарячої води. Найбільше повідомлень про негоду надходило з російського міста Сочі. Вона зносила усе на своєму шляху. Потужні пориви вітру влаштували деревопад. Ба більше, одне з них впало на зупинку з людьми.
- Крім того, у Сочі також не працювало залізничне сполучення. Місцева влада повідомила, що аеропорти поки не будуть припиняти роботу й продовжать рейси, аналізуючи умови фактичної погоди.
- У курортних містах Росії море також почало виходити з берегів. Так, під Новоросійськом, що у Краснодарському краї, дівчину змило величезною хвилею під автомобіль.