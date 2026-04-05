Укр Рус
24 Канал Новини світу Рекордний вітер накрив Норвегію: через шторм нема світла та не працює транспорт
5 квітня, 23:56
2

Софія Рожик
Основні тези
  • У Норвегії через шторм "Дейв" понад 6 000 людей залишилися без електроенергії, а робота транспорту зазнала значних змін.
  • Скасовано поїзди між Осло та Гетеборгом, кілька гірських перевалів закрито, а поромні сполучення, важливі для країни, також скасовано.

Норвегію у неділю, 5 квітня, накрив шторм "Дейв". Негода пронеслася південною частиною країни.

Червоний рівень небезпеки у частині регіонів оголосили ще кілька днів тому. Про це пише NRK.

Дивіться також Заморозки і холод чи відчутне потепління: якою буде погода на Великдень в Україні 

Що відомого про негоду у Норвегії?

Понад 6 000 людей залишилися без електроенергії. А на чергування викликали більше лікарів. 

Сильний вітер вніс корективи в роботу аеропортів, залізниці та портів. 

Наприклад, усі відправлення поїздів між Осло та Гетеборгом були скасовані через те, що дерево впало на колію, і потяг в'їхав у нього. На низці залізничних маршрутів швидкість обмежили до 80 кілометрів за годину.

Кілька важливих гірських перевалів були закриті, а на дорогах утворилися затори.

Багато поромних сполучень, які у Норвегії є важливим видом транспорту, теж було скасовано.

Пік негоди припав приблизно на 17:00. Опісля вітер почав трохи спадати. 

Найбільший зафіксований показник – понад 42 метри за секунду. У деяких місцевостях сила вітру оновила рекордні показники для квітня.

Водночас у частині регіонів оголосили ще й червоний рівень снігопадів.

Негода у світі: останні новини

  • Днями піщана буря накрила турецькі провінції Адана, Хатай, Мугла та Анталія. Усе стало яскраво-помаранчевим, а повітря важким для дихання.

  • Наприкінці березня криваво-червоне небо фіксували й на західному узбережжі Австралії. Вітер підняв у повітря пил з ґрунтів з великим вмістом заліза.

  • А на початку березня раптові повені у Кенії, спричинені сильними дощами, призвели до загибелі понад 20 людей. З берегів вийшла річка Найробі. Вода змивала на своєму шляху автомобілі.