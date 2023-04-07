Роти "Шторм Z" із резервістів: в ISW оцінили зміни у тактиці росіян

Росія формує з новообраних резервістів спецпідрозділи для ведення бойових дій у містах. Їх створюють поза структурою звичайних армійських підрозділів й потім кидають до уже існуючих полків та бригад.

Мова про нові загони, які Кремль планує задіяти у складі 8-ї загальновійськової армії, 1-го армійського корпусу (формувань так званої "ДНР"). Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що використання нових формувань найімовірніше ніяк не допоможе російським силам на Донеччині.

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Що за нові підрозділи і як їх формуватимуть

В ISW посилаються на захоплений документ армії Росії, у якому детально описано набір особового складу таких загонів та їх основна діяльність:

кожна рота складається зі 100 осіб особового складу, розбитих на чотири штурмові загони (по 10 осіб),

чотири загони вогневої підтримки (по 10 осіб),

командний підрозділ роти з 2 осіб,

саперну групу з 5 осіб,

розвідку з 8 осіб,

групу медичної евакуації з трьох осіб,

екіпажем БПЛА з 2 осіб.

Роти "Шторм Z" – де планують задіювати

Аналітики наголосили, що створенням таких спецпідрозділів поза армійським корпусом Міноборони Росії фактично руйнує військову структуру власної армії.

Роти "Шторм Z" призначені для ведення бойових дій у містах або у складних географічних районах з метою захоплення важливих і стратегічних об'єктів, таких як опорні пункти, командні пункти та вузли зв'язку,

– йдеться у звіті.

На тренування цих спецзагонів відведено не більше ніж 10 – 15 днів тренувань, перед тим як їх кинуть на передову.

Аналітики також припустили, що найімовірніше роти "Шторм Z" розгорнуть вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк для підтримки безуспішних наступальних дій Південного військового округу (ПВО).

Створення цих підрозділив планують також і в окремих бригадах 1-го армійського корпусу (сил "ДНР") та у складі 150-ї мотострілецької дивізії (у складі 8-ї загальновійськової армії).