Потужний шторм 26 листопада знеструмив понад 850 тисяч споживачів на східному узбережжі США. У столичному регіоні шквальний вітер валив дерева на автомобілі та пробивав дахи житлових будинків.

Як повідомляє PowerOutage.us, найскладніша ситуація з електропостачанням виникла в Пенсильванії, де знеструмлено понад 184 тисячі домогосподарств і підприємств. Серйозні аварійні відключення також зафіксували в Нью-Джерсі, Меріленді, Вірджинії, Нью-Йорку та Міссурі.

Комунальна служба WSSC Water закликала майже два мільйони жителів передмість Вашингтона в Меріленді обмежити використання води лише нагальними потребами. Через перебої в електромережі виникли збої в роботі двох ключових очисних станцій водопостачання.

Падіння дерев і порятунок людей біля столиці

За даними рятувальної служби Arlington Fire & EMS, в Арлінгтоні на шосе George Washington Memorial Parkway стовбур дерева впав просто на рухомий автомобіль. Вогнеборці деблокували водія з салону та доправили до лікарні з травмами, які не загрожують життю.

У Сілвер-Спрінг у штаті Меріленд масивне дерево завалилося на житловий будинок на Ломбарді-роуд, пробивши покрівлю та пошкодивши газову лінію. Рятувальники без ушкоджень евакуювали двох літніх людей, після чого споруду передали на оцінку будівельним інспекторам.

Численні повідомлення про повалені дерева та обриви ліній електропередач також надходили з Фейрфакса, Кенсінгтона, Чеві-Чейз, Гейтерсберга та округу Колумбія.

Повалене внаслідок шторму дерево: дивіться відео

Транспортний колапс і рекордні опади

Як інформує моніторинговий сервіс FlightAware, негода викликала масштабний збій у роботі авіації під час святкового дня: у США скасували понад 450 рейсів, а понад 2400 літаків вилетіли із затримками. Найбільших труднощів зазнали летовища Нью-Йорка, Балтимора, Вашингтона та Бостона.



Ситуація в одному з аеропортів Нью-Йорка під час шторму / Alamy

У Центральному парку Нью-Йорка зафіксували рекордну за всю історію спостережень кількість опадів для цього дня – 1,82 дюйма дощу, що перевищило двадцятирічний максимум 2006 року.

Шторм у США: дивіться відео

Через прогнозовані пориви вітру до 65 миль на годину організатори ухвалили рішення перенести 100-й щорічний парад Macy's на суботу заради безпеки учасників і глядачів.

Снігопади та підтоплення на обох узбережжях

У штатах Міссурі та Іллінойс вирував сильний снігопад, унаслідок якого в Сент-Луїсі товщина снігового покриву перевищила 7 дюймів, а в місті Венцвілл під вагою снігу частково завалився дах льодової арени. Місцева енергетична компанія Ameren попередила, що відновлення подачі живлення для частини мешканців займе кілька діб.

Уздовж узбережжя Середньої Атлантики рівень припливів перевищив показники урагану Сенді 2012 року, спричинивши тимчасове перекриття мостів і тунелів у Вірджинії. Одночасно на Тихоокеанському узбережжі велетенські хвилі підтопили будинки та зруйнували секцію пірса в каліфорнійському місті Пасіфіка.