Сильні шквали вітру накриють частину України: де саме та коли охопить негода

Сильні вітри накриють деякі регіони України, тож для частини областей оголосили штормове попередження.

Негода охопить щонайменше чотири області, а також тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Частину України накриють сильні вітри

Згідно з оприлюдненою синоптиками інформацією, шквали вітру охопить Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку області, а також тимчасово окупований півострів Крим. Там оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

19 вересня у південній частині пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.



Сильні вітри охоплять частину України / Скриншот 24 Каналу карти Укргідрометцентру

Важливо! I рівень небезпечності – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Тому, синоптики рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність, а також слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

До слова, у деяких регіонах України продовжується літня спека, проте у Карпатах температура впала до "нуля". У горах можна відчути значне похолодання.