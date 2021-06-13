Шквальний вітер та град: в Україні – штормове попередження

Негода не бажає покидати Україну. Синоптики попереджають про штормове попередження на 13 червня. У неділю можливий шквальний вітер, потужні зливи та навіть град.

Найбільш потужні пориви вітру у західних та південно-західних областях. Їхня швидкість може сягати 15 – 20 метрів на секунду.

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В Карпатах можливі потужні зливи

Вночі 13 червня на Заході – сильний дощ. В Карпатах – потужні зливи. Рятувальники оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

Протягом дня в Україні очікують на грози, в окремих районах може навіть випасти град. Мовиться переважно про територію Центру, Сходу та Півдня України. На всій території країни – І рівень небезпечності – жовтий.

Несприятливі погодні умови в Україні / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Дніпропетровщиною за тиждень пронісся вже третій смерч

Зазначимо, що лише напередодні негода наробила лиха в Україні. 12 червня сильний дощ випав в Одесі, буквально перетворивши вулиці міста на ріки. У деяких районах навіть зафіксували град.

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А Дніпропетровщиною вже не вперше пройшовся смерч. Він пошкодив шонйаменше 10 будівель у селі Широкиному.