В Україні оголошено штормове попередження: коли та в яких регіонах

В Житомирській та Вінницькій областях 13 листопада погіршаться погодні умови. Синоптики прогнозують мокрий сніг, ожеледь та зниження температури, що створить небезпеку на дорогах.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. На 13 листопада українські метеорологи прогнозують хмарну погоду з опадами та значне зниження температури в окремих регіонах.

Читайте також Литиме як з відра: в яких областях будуть значні дощі

В Україні очікують мокрий сніг та ожеледь

Найбільш несприятливі умови очікуються у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій областях, де опади переважатимуть у вигляді мокрого снігу.

На дорогах можлива ожеледиця, що потребуватиме підвищеної уваги з боку водіїв. У Карпатах прогнозують ожеледь.

У Житомирській та Вінницькій областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу, ожеледь на дорогах. Вітер західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура коливатиметься від -2 морозу до +3 тепла, в Карпатах від 0 до 5 морозу.

На Закарпатті та в Карпатах синоптики попереджають про ожеледь. Вітер західний, 5 – 10 метрів за секунду, температура від -2 морозу до +3 тепла.

В інших регіонах України вночі опадів не передбачається, проте вдень у більшості областей можливий невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 1 – 6 тепла, на півдні країни вночі 0 – 5 тепла, вдень 4 – 9 тепла.

Мешканців зазначених регіонів закликають дотримуватись обережності через ожеледицю на дорогах і можливе утруднення руху.