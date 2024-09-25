Дощі, грози та сильний вітер: у частину областей суне негода

У четвер, 26 вересня, декілька областей України накриє негода. Через дощі, грози та сильний вітер синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр і регіональні центри з гідрометеорології. У яких областях прогнозують погіршення умов та вже оголосили штормове попередження – передає 24 Канал.

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Де погіршиться погода

Синоптики Укргідрометцентру попередили, що у четвер, 26 вересня, у Вінницькій, Житомирській та Київській, а вночі й у західних областях місцями будуть дощі з грозами. Вітер переважно буде південним, але можливі пориви до 20 метрів за секунду.

Зокрема, про серйозне погіршення погодних умов попередили на Львівщині. Синоптики регіонального центру з гідрометеорології оголосили штормове попередження, адже 26 вересня вранці та вдень прогнозуються пориви південно-західного вітру від 15 до 20 метрів за секунду.



Погіршення погоди на Львівщині / Інфографіка Львівського регіонального центру з гідрометеорології

У Вінниці та області 26 вересня також буде суттєве погіршення погодних умов. Вінницький обласний центр з гідрометеорології попереджає, що протягом усієї доби буде спостерігатися гроза та сильні пориви вітру. Через це оголошено штормове попередження – І рівень небезпечності.



Штормове попередження на Вінниччині / Інфографіка Вінницького обласного центру з гідрометеорології

Про небезпечні метеорологічні явища попередили й на Рівненщині. Так, 26 вересня, по місту Рівне та області очікуються грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду.



Штормове попередження у Рівненській області / Інфографіка Рівненського обласного центру з гідрометеорології

Грози накриють і Житомирську область. Через погіршення погодних умов синоптики також оголосили штормове попередження.



Штормове попередження на Житомирщині / Інфографіка Житомирського обласного центру з гідрометеорології