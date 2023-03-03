У Києві та низці регіонів оголосили штормове попередження через сильний вітер

3 березня 2023, 17:26
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Джерело:

Укргідрометцентр

4 березня у столиці та більшості областей синоптики оголосили штормове попередження. Причиною цього стала загроза сильних поривів вітру.

Пориви вітру вдень сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Через це оголошено жовтий рівень небезпеки.

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Де оголосили штормове попередження

Укргідрометцентр оголосив І, тобто жовтий рівень небезпеки, у:

  • Києві та Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Кіровоградській області;
  • Черкаській області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Хмельницькій області;
  • Чернівецькій області;
  • Рівненській області;
  • Волинській області;
  • Львівській області;
  • Тернопільській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Закарпатській області.

В Укргідрометцентрі зауважують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Штормове попередження в Україні на 4 березня / Карта Укргідрометцентру

Основні правила безпеки під час сильного вітру

При сильних поривах вітру потрібно дотримуватися основних правил безпеки, які допоможуть зберегти життя та здоров'я. Зокрема:

  • щільно закрийте усі вікна в будинку та приберіть з балконів предмети, які можуть випасти на вулицю;
  • на вулиці варто триматися подалі від дерев, будівель, рекламних щитів та лінії електропередач;
  • якщо пориви вітру посилюються, варто сховатися в найближчому приміщенні чи природньому укритті;
  • уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту – зірване вітром гілля може становити велику небезпеку;
  • перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його та вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети;
  • при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби за телефонами 101 або 103.
Автор: Іван Магуряк