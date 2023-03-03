У Києві та низці регіонів оголосили штормове попередження через сильний вітер
Джерело:Укргідрометцентр
4 березня у столиці та більшості областей синоптики оголосили штормове попередження. Причиною цього стала загроза сильних поривів вітру.
Пориви вітру вдень сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Через це оголошено жовтий рівень небезпеки.
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Де оголосили штормове попередження
Укргідрометцентр оголосив І, тобто жовтий рівень небезпеки, у:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Хмельницькій області;
- Чернівецькій області;
- Рівненській області;
- Волинській області;
- Львівській області;
- Тернопільській області;
- Івано-Франківській області;
- Закарпатській області.
В Укргідрометцентрі зауважують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Основні правила безпеки під час сильного вітру
При сильних поривах вітру потрібно дотримуватися основних правил безпеки, які допоможуть зберегти життя та здоров'я. Зокрема:
- щільно закрийте усі вікна в будинку та приберіть з балконів предмети, які можуть випасти на вулицю;
- на вулиці варто триматися подалі від дерев, будівель, рекламних щитів та лінії електропередач;
- якщо пориви вітру посилюються, варто сховатися в найближчому приміщенні чи природньому укритті;
- уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту – зірване вітром гілля може становити велику небезпеку;
- перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його та вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети;
- при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби за телефонами 101 або 103.