На Заході України оголосили штормове попередження: яка причина

У західних областях України 9 листопада синоптики оголосили штормове попередження. Мовиться про I рівень небезпечності, або жовтий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Укргідрометцентру. Штормове попередження буде актуальним впродовж цілої доби.

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Чому на Заході України буде штормове попередження

В Укргідрометцентрі розповіли, що штормове попередження на Заході України 9 листопада оголосили через туман. Очікується, що в цей день видимість в зазначеному регіоні становитиме від 200 до 500 метрів.



Штормове попередження в Україні 9 листопада / Карта Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що I рівень небезпечності, жовтий, оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Метеорологи рекомендували громадянам зберігати підвищену уважність та обережність, а також слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

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