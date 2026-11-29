На Півдні України 29 – 30 листопада очікується різке посилення вітру до 20 метрів за секунду, а в Криму та на Приазов'ї — до 22 метрів за секунду. Стихія може ускладнити рух транспорту та роботу енергетичних і комунальних служб.

Докладніше про це повідомив Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Якою буде погода на Півдні?

Фахівці запровадили перший, жовтий рівень небезпечності через наближення циклонічної активності. Несприятливі метеорологічні умови утримуватимуться в регіоні щонайменше до завершення вихідних днів.



Карта небезпечних метеорологічних явищ в Україні / Укргідрометцентр

Шквалистий вітер здатний спричинити перебої в роботі будівельної галузі та створити загрозу для висотних робіт. Комунальні служби південних областей переходять у режим підвищеної готовності до ліквідації можливих пошкоджень інфраструктури.

Загалом, у неділю, 29 листопада, в Україні переважатиме суха та малохмарна погода. Завдяки впливу антициклону в жодному з регіонів не очікується опадів.

Водночас країну охопить сильне похолодання через надходження арктичного повітря. Найнижчі температури прогнозують у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині – вночі стовпчики термометрів опустяться до -11...-16 градусів. У решті західних і північних областей у нічні години буде -5...-11 градусів, а вдень – від -1 до -7 градусів.

У центральних та східних регіонах денна температура коливатиметься в межах 0...-6 градусів. На півдні України та в Криму опадів також не передбачається, удень повітря прогріється до -2...+3 градусів.