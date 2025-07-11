Без черг і паперів: у Резерв+ запустили функцію сплати штрафів від ТЦК
- У застосунку "Резерв+" запущена функція онлайн-сплати штрафів для військовозобов'язаних, що дозволяє уникнути черг і знижує штраф на 50% при своєчасній оплаті.
- На сплату надається 20 днів, після чого знижка не діє, а несплата протягом 40 днів подвоює штраф до 34 000 гривень, справу передають до виконавчої служби.
Відтепер військовозобов'язані громадяни, які отримали штраф за порушення правил військового обліку, можуть сплатити його онлайн та ще й зі знижкою. Послуга офіційно стала доступна в застосунку "Резерв+".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
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Як сплатити штраф від ТЦК онлайн?
Після проведеного бета-тестування послуги сплати штрафів у Резерв+ вона стала доступна для всіх користувачів. Так військовозобов’язані, які не уточнили свої дані в ТЦК до 16 липня 2024 року, можуть просто через телефон сплатити штраф зі знижкою 50%. Це дозволяє уникнути черг та купи паперів. Після сплати справа про адміністративне правопорушення буде оперативно закрита, а з документа в застосунку зникне червона стрічка.
У першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в Резерв+ можна буде пізніше,
– уточнили у відомстві.
Для того, щоб скористатися послугою сплати штрафу необхідно:
- оновити застосунок та зайти в нього;
- перейти в розділ "Штрафи онлайн", подати заявку та очікувати рішення від ТЦК, яке має надійти протягом трьох днів;
- далі в застосунку з'являється можливість сплатити штраф у 8 500 гривень, що складає 50% від повної суми.
На сплату штрафу громадянину дається 20 днів від моменту отримання рішення в Резерв+. Якщо внести оплату пізніше, то знижка діяти не буде, а тому доведеться платити 17 000 гривень. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК штраф подвоюється до 34 000 гривень, а справу передають до виконавчої служби.
Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко говорить, що закриття справи про адмінправопорушення через Резерв+ – це проста, прозора і людяна альтернатива та черговий приклад того, що цифрові сервіси працюють в інтересах українців.
Можливість сплати штрафів у застосунку запускається поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів.