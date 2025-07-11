Без черг і паперів: у Резерв+ запустили функцію сплати штрафів від ТЦК

Відтепер військовозобов'язані громадяни, які отримали штраф за порушення правил військового обліку, можуть сплатити його онлайн та ще й зі знижкою. Послуга офіційно стала доступна в застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Як сплатити штраф від ТЦК онлайн?

Після проведеного бета-тестування послуги сплати штрафів у Резерв+ вона стала доступна для всіх користувачів. Так військовозобов’язані, які не уточнили свої дані в ТЦК до 16 липня 2024 року, можуть просто через телефон сплатити штраф зі знижкою 50%. Це дозволяє уникнути черг та купи паперів. Після сплати справа про адміністративне правопорушення буде оперативно закрита, а з документа в застосунку зникне червона стрічка.

У першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в Резерв+ можна буде пізніше,

– уточнили у відомстві.

Для того, щоб скористатися послугою сплати штрафу необхідно:

оновити застосунок та зайти в нього;

перейти в розділ "Штрафи онлайн", подати заявку та очікувати рішення від ТЦК, яке має надійти протягом трьох днів;

далі в застосунку з'являється можливість сплатити штраф у 8 500 гривень, що складає 50% від повної суми.

На сплату штрафу громадянину дається 20 днів від моменту отримання рішення в Резерв+. Якщо внести оплату пізніше, то знижка діяти не буде, а тому доведеться платити 17 000 гривень. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК штраф подвоюється до 34 000 гривень, а справу передають до виконавчої служби.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко говорить, що закриття справи про адмінправопорушення через Резерв+ – це проста, прозора і людяна альтернатива та черговий приклад того, що цифрові сервіси працюють в інтересах українців.

Можливість сплати штрафів у застосунку запускається поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів.