У Раді пропонують спростити накладання штрафу за ігнорування повісток: яким чином

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглядає ймовірність спрощення механізму притягнення до відповідальності громадян, які ігнорують отримані повістки.

Про це свідчить картка законопроєкту №12093, оприлюднена на сайті Верховної Ради України. Згідно з документом, пропонують збільшити кількість випадків, за яких можливо накладати штраф заочно, без протоколу.

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Механізм штрафів за ігнорування повісток можуть спростити

Сьогодні в Україні передбачена адміністративна відповідальність за недотримання правил військового обліку та законодавства щодо мобілізації. У такому разі можуть накласти штраф розміром від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.

У Комітеті пропонують виносити постанову про заочний штраф без складення протоколу у разі повернення повістки з територіального центру комплектування та соціальної підтримки з відміткою про невручення або відмову в отриманні.

Якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, бувши належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні,

– йдеться у картці.

Нагадаємо, відповідно до закону №11434, строк проведення загальної мобілізації в Україні продовжили з 12 серпня 2024 року ще на 90 днів. Тобто до 9 листопада. Оскільки війна триває, незабаром воєнний стан і загальну мобілізацію можуть знову продовжити ще на 90 днів, – до 7 лютого 2025 року.