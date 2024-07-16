Масові повідомлення про штрафи в Резерв+: що сталося

У деяких чоловіків почали з'являтися повідомлення в застосунку Резерв+ про нібито необхідність сплатити штраф. Така розсилка відбулася, ймовірно, у зв'язку з доданими новаціями в додаток.

Про це пише 24 Канал. Розповів про ситуацію та запропонував варіанти, чому це могло статися, фізик Антон Сененко.

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Масові штрафи в Резерв+

За останні дні тисячі чоловіків могли отримати в Резерв+ повідомлення про те, що вони не оновили свої дані вчасно (тобто до 16.07.2024 року) і штраф за це порушення складає 17 000 гривень. А далі слідує приписка, що якщо сплатити відразу, то усього 8 500 гривень.

Повідомлення про штраф у застосунку / фото Сененка

Сененко пояснив, що застосунок бачить лише дату його завантаження і чомусь не бачить даних від ТЦК. Пропозицію сплатити штраф Резерв+ автоматично розсилає усім тим, кого вважає порушником, бо інші дані не підтягуються.

Як зазначає адвокат Дар'я Тарасенко у своєму фейсбуці, якщо людина погодиться зі штрафом, вона автоматично визнає, що вона не оновила дані вчасно – тобто до 16 липня 2024 року

Антон Сененко розповів про кілька версій виникнення повідомлень про штрафи, подякувавши Міноборони за допомогу:

Ніякого штрафу не існує та це лише повідомлення.

Резерв – це додаток, що підтягує інформацію з реєстру. Якщо ТЦК не додав дані, то у Резерв+ бракне інформації.

Якщо інформацію про оновлення даних не внесли до реєстру вчасно, то датою оновлення даних вважають дату встановлення застосунку на телефон.

Унаслідок масових повідомлень про штрафи велика кількість чоловіків почала приходити особисто до ТЦК та СП, створюючи величезні черги.

Своєю чергою, на скарги користувачів застосунку відповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Вона каже, що інформації про уточнення даних немає в реєстрі "Оберіг" та треба звернутися до ТЦК із цим питанням.

Відповідь Чорногоренко на коментар людини / Скриншот

Катерина Чорногоренко пояснила можливу причину виникнення повідомлень / Скриншот