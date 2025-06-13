Без візиту до ТЦК: в Україні змінять правила сплати штрафів за порушення військового обліку

Міністерство оборони готує оновлення системи сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Вже з кінця червня українці зможуть сплачувати штрафи від ТЦК через застосунок Резерв+.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко для DOU.

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Як відбуватиметься оплата штрафів

Катерина Черногоренко розповіла, що їхня команда готується до запуску оплати штрафів у застосунку Резерв+. За її словами, це має стати одним із цифрових досягнень року.

Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків,

– пояснила заступниця міністра.

За її словами, нововведення значно зменшить навантаження на операторів ТЦК.

Катерина Черногоренко повідомила, що оплату штрафів у застосунку Резерв+ планують запустити вже в кінці червня.

До слова, у застосунку Резерв+ також з'являться смартконтракти на військову службу. За словами Катерини Черногоренко, вони зроблять процес рекрутингу до війська таким простим, як згода з ліцензійними угодами Apple.