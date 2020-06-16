Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який забороняє банкам стягувати неустойку за протермінування платежів під час карантину.

За законопроєкт №3297 проголосували 344 народні депутати, повідомляє 24 канал.

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Що передбачає документ

Він забороняє банкам стягувати неустойку, пеню за прострочення платежів під час карантину та у 30-денний термін після його закінчення.

Народна депутатка Вікторія Кінзбурська, презентуючи законопроект, зазначила, що раніше депутати ухвалили відповідну заборону на нарахування штрафів та пені за кредитами для фізичних осіб. Натомість цей документ передбачає пом'якшення для юридичних осіб.

Нагадаю, що 17 березня ми прийняли закон, який захистив фізосіб від нарахування штрафів і пені за кредитними договорами протягом березня-квітня, сьогодні ми продовжили цей термін, але зробили це лише для фізосіб. Сьогодні я прошу вас підтримати це і для юридичних осіб,

– сказала Кінзбурська.

Законопроєкт не звільняє від кредиту

Нардепка також зазначила, що законопроект не звільняє позичальника від обов'язку сплачувати тіло кредиту і відсотки за користування кредитом. Мова йде лише про заборону нараховувати санкції за прострочені платежі.

